Sedat Peker'e yakın isimdi: Türkiye'yi ayağa kaldıran, o görüntüye bakın ne tepki verdi?

Sedat Peker'e yakın isimdi: Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüye bakın ne tepki verdi?

Gebze'de bir babaya çocuğunun yanında tokat atan cip sürücüsü büyük tepki toplarken Sedat Peker'e yakınlığıyla bilinen o isim bakın ne dedi...

Gebze'de bir babaya çocuğunun yanında tokat atan cip sürücüsü gözaltına alındı. Olay büyük tepki toplarken, Sedat Peker'e yakınlığıyla bilinen MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de sosyal medyadan sert tepki göstererek saldırganın ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki çocuğunu okula götüren babaya, süratli gittiği için uyardığı cip sürücüsü tarafından tokat atıldı. Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası saldırgan gözaltına alınırken Sedat Peker'e yakınlığıyla bilinen MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de duruma kayıtsız kalamadı.Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir şehir eşkıyası çocuklarının yanında bir babaya tokat atıyor…Kanım durdu, içim titredi. Ey namert, elin kırılsın… Ümit ve temennim ederim ki, görüntüdeki zalim maganda ağır şekilde cezalandırılır" ifadelerine yer verdi.

PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Sosyal medya hesaplarından Sedat Peker ile ilgili paylaşımlar yapan MHP'li İzzet Ulvi Yönter, son olarak kendi fotoğrafı ile Sedat Peker'in göğsüne elini koyarak selam verdiği bir kareyi yan yana birleştirerek paylaşmıştı.

"HER ŞEYİN BİR VAKTİ VAR"

Yönter, daha önce Sedat Peker'le ilgili bir video yayımlamış, o paylaşımında, "Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene… Allah bes baki heves…" yazmıştı.

