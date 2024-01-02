Seçim süreci resmen başladı! Seçimlere bakın hangi partiler girebilecek!

Yüksek seçim kurulu başkanı Ahmet YENER, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere ilişkin açıklama yaptı. Seçime katılacak partileri açıkladı. Seçimlere sadece 36 siyasi parti katılacak.

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Seçim süreci resmen başladı! Seçimlere bakın hangi partiler girebilecek!

Son dakika.. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı (YSK) Ahmet Yener basın toplantısı düzenledi.

Yener, 31 Mart tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlere katılacak olan partileri belirledi.

Yener, "1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla seçim takvimimiz başlamıştır. 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimine ilişkin ilan edilen seçim takvimimiz uyarınca YSK bugün gerçekleştirdiği toplantıda 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan mahalli idareler seçimine katılacak siyasi partileri tespit etmiştir" ifadelerini kullandı.

Yener'in açıklamalarına göre seçime 36 parti katılmaya hak kazandı.

İŞTE 31 MART 2024'TE SEÇİME GİRMEYE HAK KAZANAN SİYASİ PARTİLER

  1. Adalet Birlik Partisi
  2. Adalet Partisi
  3. Adalet ve Kalkınma Partisi
  4. Anadolu Birliği Partisi
  5. Anavatan Partisi
  6. Aydınlık Demokrasi Partisi
  7. Bağımsız Türkiye Partisi
  8. Büyük Birlik Partisi
  9. Büyük Türkiye Partisi
  10. Cumhuriyet Halk Partisi
  11. Demokrasi ve Atılım Partisi
  12. Demokratik Sol Parti
  13. Demokrat Parti
  14. Emek Partisi
  15. Gelecek Partisi
  16. Genç Parti
  17. Güç Birliği Partisi
  18. Hak ve Özgürlükler Partisi
  19. Halkın Kurtuluş Partisi
  20. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
  21. Hür Dava Partisi
  22. İyi Parti
  23. Memleket Partisi
  24. Millet Partisi
  25. Milliyetçi Hareket Partisi
  26. Milli Yol Partisi
  27. Saadet Partisi
  28. Sol Parti
  29. Türkiye İşçi Partisi
  30. Türkiye Komünist Hareketi
  31. Türkiye Komünist Partisi
  32. Vatan Partisi
  33. Yeniden Refah Partisi
  34. Yenilik Partisi
  35. Yeni Türkiye Partisi
  36. Zafer Partisi

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