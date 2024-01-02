Seçim süreci resmen başladı! Seçimlere bakın hangi partiler girebilecek!

Son dakika.. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı (YSK) Ahmet Yener basın toplantısı düzenledi.
Yener, 31 Mart tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlere katılacak olan partileri belirledi.
Yener, "1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla seçim takvimimiz başlamıştır. 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimine ilişkin ilan edilen seçim takvimimiz uyarınca YSK bugün gerçekleştirdiği toplantıda 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan mahalli idareler seçimine katılacak siyasi partileri tespit etmiştir" ifadelerini kullandı.
Yener'in açıklamalarına göre seçime 36 parti katılmaya hak kazandı.
İŞTE 31 MART 2024'TE SEÇİME GİRMEYE HAK KAZANAN SİYASİ PARTİLER
- Adalet Birlik Partisi
- Adalet Partisi
- Adalet ve Kalkınma Partisi
- Anadolu Birliği Partisi
- Anavatan Partisi
- Aydınlık Demokrasi Partisi
- Bağımsız Türkiye Partisi
- Büyük Birlik Partisi
- Büyük Türkiye Partisi
- Cumhuriyet Halk Partisi
- Demokrasi ve Atılım Partisi
- Demokratik Sol Parti
- Demokrat Parti
- Emek Partisi
- Gelecek Partisi
- Genç Parti
- Güç Birliği Partisi
- Hak ve Özgürlükler Partisi
- Halkın Kurtuluş Partisi
- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
- Hür Dava Partisi
- İyi Parti
- Memleket Partisi
- Millet Partisi
- Milliyetçi Hareket Partisi
- Milli Yol Partisi
- Saadet Partisi
- Sol Parti
- Türkiye İşçi Partisi
- Türkiye Komünist Hareketi
- Türkiye Komünist Partisi
- Vatan Partisi
- Yeniden Refah Partisi
- Yenilik Partisi
- Yeni Türkiye Partisi
- Zafer Partisi