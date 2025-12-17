Manşetler
14:45
GSS prim borcu olanlar müjde: 3,2 milyar liralık borç siliniyor!
14:38
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık: Sergen Yalçın 2 isim ile yollarını ayırdı!
12:52
Direksiyon sınavında kurs aracı ile TOGG çarpıştı: Sürücü ve komisyon üyeleri hastaneye kaldırıldı!
12:29
İsrail medyası dikkat çekti: Kıbrıs'ta neler dönüyor? Gizli toplantının amacı ne? Türkiye ile savaşa mı hazırlanıyoruz?
12:00
Börek tezgahında iğrenç görüntü: Müşterilere satılan böreklerin üzerinde fareler cirit attı!
11:20
Asgari ücret komisyonu 2. kez toplanıyor: İşte, Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı!
10:51
Akaryakıta peş peşe indirim geldi: Tabela yine güncellendi, işte güncel akaryakıt fiyatları...
10:09
Eyyüp Kadir İnan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranını açıkladı! CHP ile fark iyice açıldı
09:56
Altın piyasasında son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
09:45
Güllü'nün cinayetinde miras kuşkusu: 17 Aralık 2025 Çarşamba, güncel gazete manşetleri...
Güllü'nün cinayetinde miras kuşkusu: 17 Aralık 2025 Çarşamba, güncel gazete manşetleri...
Güllü'nün cinayetinde miras kuşkusu: 17 Aralık 2025 Çarşamba, güncel gazete manşetleri...
Yayınlanma:
17 Aralık 2025 09:45
17 Aralık 2025 Çarşamba, gündeme dair ne varsa, siyaset, ekonomi, spor ve magazin konuları ile güncel gazete manşetleri...
Geliştiriciler İçin