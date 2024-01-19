Satan çok ama alan yok: Konut fiyatlarında yıllık düşüş ev sahiplerini düşündürüyor!

TÜİK, Türkiye’deki konut satışlarını paylaştı. Son veriler yıllık düşüşü gözler önüne serildi. Milyonun üzerinde yıllık satış yapılsa da geçen yıla göre gözler görülür düşüş yaşandı. İşte TÜİK’in paylaştığı veriler…

YAYINLAMA
Google News
Satan çok ama alan yok: Konut fiyatlarında yıllık düşüş ev sahiplerini düşündürüyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 19 Ocak Cuma günü konut satışları hakkında verileri paylaştı. TÜİK, Aralık 2023 dönemini kapsayan yıllık konut satışlarında düşüş olduğunu aktardı.

Konutta tehlike çanları çalıyor işler tersine döndü! Satışlar son dokuz yılın en düşük seviyesine düştüKonutta tehlike çanları çalıyor işler tersine döndü! Satışlar son dokuz yılın en düşük seviyesine düştü

KONUT SATIŞLARI DÜŞTÜ

Konut satışları 2023 yılında bir önceki yıla göre %17,5 azalarak 1 milyon 225 bin 926 olarak gerçekleşti. Konut satışlarında İstanbul 198 bin 739 konut satışı ve %16,2 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 114 bin 432 konut satışı ve %9,3 pay ile Ankara, 65 bin 465 konut satışı ve %5,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 426 konut ile Ardahan, 501 konut ile Hakkari ve 970 konut ile Tunceli oldu.

Kenarda nakiti olan dikkat! Bu yılın patlama yapacak yatırım araçları net şekilde belli oldu…Kenarda nakiti olan dikkat! Bu yılın patlama yapacak yatırım araçları net şekilde belli oldu…

İSTANBUL YİNE BİRİNCİ OLDU

Türkiye genelinde konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %33,4 azalarak 138 bin 577 oldu. Konut satışlarında İstanbul 23 bin 714 konut satışı ve %17,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 458 konut satışı ve %8,3 pay ile Ankara, 7 bin 166 konut satışı ve %5,2 pay ile İzmir izledi. Konut satışlarının en az olduğu il 65 konut ile Hakkari oldu.

Türk Hava Yolları'nın Türkiye ekonomisine etkisi büyük!Türk Hava Yolları'nın Türkiye ekonomisine etkisi büyük!

İKİNCİ EL SATIŞLARI REVAÇTA

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %32,9 azalış göstererek 87 bin 334 oldu. İkinci el konut satışları 2023 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,5 azalışla 846 bin 384 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı Aralık ayında %63,0, 2023 yılında %69,0 oldu.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Konutta tehlike çanları çalıyor işler tersine döndü! Satışlar son dokuz yılın en düşük seviyesine düştü
Konutta tehlike çanları çalıyor işler tersine döndü! Satışlar son dokuz yılın en düşük seviyesine düştü
Kenarda nakiti olan dikkat! Bu yılın patlama yapacak yatırım araçları net şekilde belli oldu…
Kenarda nakiti olan dikkat! Bu yılın patlama yapacak yatırım araçları net şekilde belli oldu…
Türk Hava Yolları'nın Türkiye ekonomisine etkisi büyük!
Türk Hava Yolları'nın Türkiye ekonomisine etkisi büyük!
Altında son durum ne, gram, çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 18 Ocak Perşembe güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 18 Ocak Perşembe güncel altın fiyatları
Son Haberler
Satan çok ama alan yok: Konut fiyatlarında yıllık düşüş ev sahiplerini düşündürüyor!
Satan çok ama alan yok: Konut fiyatlarında yıllık düşüş ev sahiplerini düşündürüyor!
AHİSİAD Kuruluşunun 10. yılında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
AHİSİAD Kuruluşunun 10. yılında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Türk Donanması’nda tarihi gün... Mavi Vatan artık onlara emanet, hepsi bir bir Yalova'dan suya indirildi
Türk Donanması’nda tarihi gün... Mavi Vatan artık onlara emanet, hepsi bir bir Yalova'dan suya indirildi
Van'da iki aileyi birden yıkan ölüm! 2 ortaokul öğrencisi metruk binada kendini astı!
Van'da iki aileyi birden yıkan ölüm! 2 ortaokul öğrencisi metruk binada kendini astı!
Dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu? 4A-4B ve 4C kategorisinde olan dul ve yetim aylıklarına ne kadar zam geldi
Dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu? 4A-4B ve 4C kategorisinde olan dul ve yetim aylıklarına ne kadar zam geldi
SSK, Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak, kök maaşları ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna emeklilerin alacağı net maaşlar
SSK, Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak, kök maaşları ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna emeklilerin alacağı net maaşlar
Çok Okunanlar
Türkiye'nin gurur günü! Hedef savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye, Başkan Erdoğan'dan çok önemli mesajlar
Türkiye'nin gurur günü! Hedef savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye, Başkan Erdoğan'dan çok önemli mesajlar
Murat Kurum gençlerle bir araya geldi müjde üstüne müjde verdi! Ulaşımda yüzde 40 indirim, 39 ilçede ofisler ve eğitim atölyeleri açılacak
Murat Kurum gençlerle bir araya geldi müjde üstüne müjde verdi! Ulaşımda yüzde 40 indirim, 39 ilçede ofisler ve eğitim atölyeleri açılacak
Konutta tehlike çanları çalıyor işler tersine döndü! Satışlar son dokuz yılın en düşük seviyesine düştü
Konutta tehlike çanları çalıyor işler tersine döndü! Satışlar son dokuz yılın en düşük seviyesine düştü
Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Kar, şiddetli yağmur, dolu, sel, su baskınlarına dikkat, 19 Ocak Cuma hava durumu
Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Kar, şiddetli yağmur, dolu, sel, su baskınlarına dikkat, 19 Ocak Cuma hava durumu
Altın yatırımcısına iyi haber yok! Gram altın çakıldı
Altın yatırımcısına iyi haber yok! Gram altın çakıldı
Yeni emekli maaşları açıklandı, bankaların promosyon savaşı başladı! O bankalar maaşını taşıyana tam ...
Yeni emekli maaşları açıklandı, bankaların promosyon savaşı başladı! O bankalar maaşını taşıyana tam ...
Yorumlananlar
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var