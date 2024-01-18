Kenarda nakiti olan dikkat! Bu yılın patlama yapacak yatırım araçları net şekilde belli oldu…

Uzman ve ekonomistler 2024 yılı gelmeden yatırım enstrümanlarını çoktan duyurdu. Dünya genelinde yaşanılacak olan bazı olaylara dikkat çeken uzmanlar emtia sınıfının değerine vurgu yaptı.

Altında son durum ne, gram, çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 18 Ocak Perşembe güncel altın fiyatları

Hisse, döviz ve mevduat gibi yatırım araçları yerine kıymetli madenler uzmanlar tarafından öne çıkarıldı. Kriz anında en değerli varlık konumunu koruyan emtia sınıfı 2024 yılında da yıldızı parlayacak. Ekonomistler kenarda parası olanlar için kıymetli madenleri tavsiye etti.

2024’DE EMTİA SINIFINDA PATLAMA GÖRÜLEBİLİR

Hali hazırda devam eden savaşlar ve bölgesel krizlerden dolayı, yatırımcı 2024 yılında ne olacağını merak ediyor. Başta Orta Doğu olmak üzere Asya ve daha birçok yerde krizler devam ediyor.

Dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu? 4A-4B ve 4C kategorisinde olan dul ve yetim aylıklarına ne kadar zam geldi

Siyasi krizlerin devam etmesini göz önünde bulunduran ekonomistler, emtia sınıfına dikkat çekiyor. Hem ekonomik hem siyasi sorunlardan dolayı başta altın olmak üzere diğer kıymetli madenlerin yükseleceği öngörülüyor.

Haberin Devamı

TROY’DAN EMTİA FİYAT TAHMİNİ

17 Ocak Çarşamba günü Troy Kıymetli Madenler tarafından 2024 yılı fiyat tahminleri geldi. Kurum, “Kıymetli Madenler 2024 Yılı Beklentileri” raporunu paylaştı. Dolar bazlı yapılan paylaşımda şunlara yer verildi;

Emtia En Düşük En Yüksek 2024 Kapanış Altın 1.970 2.380 2.190 Gümüş 22.00 26.60 31.50 Platin 880 1.420 1.230 Paladyum 900 1.820 1.600

Türk Hava Yolları'nın Türkiye ekonomisine etkisi büyük!