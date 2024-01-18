Kenarda nakiti olan dikkat! Bu yılın patlama yapacak yatırım araçları net şekilde belli oldu…

2023 yılında yatırım araçlarında kazandıran enstrümanlar farklılık gösterdi. Ancak yılın sonu yaklaştıkça altın ve dijital varlık sınıfında büyük sıçrama olmuştu. Konut, otomobil gibi yatırım aracı sınıfında çıkmıştı. Peki 2024’de ne olacak?

YAYINLAMA
Google News
Kenarda nakiti olan dikkat! Bu yılın patlama yapacak yatırım araçları net şekilde belli oldu…

Uzman ve ekonomistler 2024 yılı gelmeden yatırım enstrümanlarını çoktan duyurdu. Dünya genelinde yaşanılacak olan bazı olaylara dikkat çeken uzmanlar emtia sınıfının değerine vurgu yaptı.

Altında son durum ne, gram, çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 18 Ocak Perşembe güncel altın fiyatlarıAltında son durum ne, gram, çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 18 Ocak Perşembe güncel altın fiyatları

Hisse, döviz ve mevduat gibi yatırım araçları yerine kıymetli madenler uzmanlar tarafından öne çıkarıldı. Kriz anında en değerli varlık konumunu koruyan emtia sınıfı 2024 yılında da yıldızı parlayacak. Ekonomistler kenarda parası olanlar için kıymetli madenleri tavsiye etti.

616x321-gram-altin-ne-kadar-ceyrek-altin-ne-kadar-21-mart-2018-altin-fiyatlari-1521614222634.jpg

2024’DE EMTİA SINIFINDA PATLAMA GÖRÜLEBİLİR

Hali hazırda devam eden savaşlar ve bölgesel krizlerden dolayı, yatırımcı 2024 yılında ne olacağını merak ediyor. Başta Orta Doğu olmak üzere Asya ve daha birçok yerde krizler devam ediyor.

Dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu? 4A-4B ve 4C kategorisinde olan dul ve yetim aylıklarına ne kadar zam geldiDul ve yetim aylıkları ne kadar oldu? 4A-4B ve 4C kategorisinde olan dul ve yetim aylıklarına ne kadar zam geldi

Siyasi krizlerin devam etmesini göz önünde bulunduran ekonomistler, emtia sınıfına dikkat çekiyor. Hem ekonomik hem siyasi sorunlardan dolayı başta altın olmak üzere diğer kıymetli madenlerin yükseleceği öngörülüyor.

paladyum.jpg

TROY’DAN EMTİA FİYAT TAHMİNİ

17 Ocak Çarşamba günü Troy Kıymetli Madenler tarafından 2024 yılı fiyat tahminleri geldi. Kurum, “Kıymetli Madenler 2024 Yılı Beklentileri” raporunu paylaştı. Dolar bazlı yapılan paylaşımda şunlara yer verildi;

Emtia

En Düşük

En Yüksek2024 Kapanış
Altın1.9702.3802.190
Gümüş22.0026.6031.50
Platin8801.4201.230
Paladyum9001.8201.600

Türk Hava Yolları'nın Türkiye ekonomisine etkisi büyük!Türk Hava Yolları'nın Türkiye ekonomisine etkisi büyük!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Türk Hava Yolları'nın Türkiye ekonomisine etkisi büyük!
Türk Hava Yolları'nın Türkiye ekonomisine etkisi büyük!
Altında son durum ne, gram, çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 18 Ocak Perşembe güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 18 Ocak Perşembe güncel altın fiyatları
Dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu? 4A-4B ve 4C kategorisinde olan dul ve yetim aylıklarına ne kadar zam geldi
Dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu? 4A-4B ve 4C kategorisinde olan dul ve yetim aylıklarına ne kadar zam geldi
SSK, Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak, kök maaşları ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna emeklilerin alacağı net maaşlar
SSK, Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak, kök maaşları ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna emeklilerin alacağı net maaşlar
Son Haberler
Büyükçekmece Belediyesi rüşvet operasyonunu protesto eden grup, gazetecilere saldırdı!
Büyükçekmece Belediyesi rüşvet operasyonunu protesto eden grup, gazetecilere saldırdı!
9 yıllık kaçış son buldu: Cezaevi firarisi tren garında yakalandı
9 yıllık kaçış son buldu: Cezaevi firarisi tren garında yakalandı
Kafası kızan alkollü müşteri iş makinesi ile bir büfeyi ve restoranı yıktı geçti!
Kafası kızan alkollü müşteri iş makinesi ile bir büfeyi ve restoranı yıktı geçti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı’na konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı’na konuştu
Altın yatırımcısına iyi haber yok! Gram altın çakıldı
Altın yatırımcısına iyi haber yok! Gram altın çakıldı
Yeni emekli maaşları açıklandı, bankaların promosyon savaşı başladı! O bankalar maaşını taşıyana tam ...
Yeni emekli maaşları açıklandı, bankaların promosyon savaşı başladı! O bankalar maaşını taşıyana tam ...
Çok Okunanlar
Altında son durum ne, gram, çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 18 Ocak Perşembe güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 18 Ocak Perşembe güncel altın fiyatları
Bu gün hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı? 18 Ocak Perşembe günü tüm ülke genel hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı? 18 Ocak Perşembe günü tüm ülke genel hava durumu
İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak! Uzman İsim Tarih Verdi
İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak! Uzman İsim Tarih Verdi
Afyonkarahisar’da toz şeker yüklü tır kaza yapıp, yan yatınca yol savaş alanına döndü!
Afyonkarahisar’da toz şeker yüklü tır kaza yapıp, yan yatınca yol savaş alanına döndü!
Otomobil sahiplerini üzecek haber! Bu gece yarısı LPG'ye zam bekleniyor
Otomobil sahiplerini üzecek haber! Bu gece yarısı LPG'ye zam bekleniyor
Yeni zamlar ile kök maaşları ve SSK, Bağ- kur emekli maaşları ne kadar oldu? İşte 4A, 4B, 4C kuruşu kuruşuna emekli kök maaş tabloları...
Yeni zamlar ile kök maaşları ve SSK, Bağ- kur emekli maaşları ne kadar oldu? İşte 4A, 4B, 4C kuruşu kuruşuna emekli kök maaş tabloları...
Yorumlananlar
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var