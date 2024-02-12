SASA Polyester'de büyük kriz! İşçiler toplu istifa ediyor, Şirketten açıklama var!

Adana'da faaliyet yürüten SASA Polyester'te birçok işçi maaş düşüklüğü nedeniyle toplu istifa etti.

Adana'daki SASA Polyester'de birçok işçi son 1 haftadır maaşlarının düşüklüğünü gerekçe gösterip iş bırakma eylemi yaptı. Onlarca işçi her gün gelip işlerini bırakıp SASA bahçesinde bekledi. İşçiler maaşları yükseltilene kadar iş bırakma eyleminin devam edeceğini bildirdi.

Çözüm bulamayan işçiler istifa etti

Bugün ise çözüm bulamayan birçok işçi toplu istifa etti. İşçilerin istifa dilekçesinde maaşların düşük kaldığını belirttiği gözüktü.

SASA'dan açıklama var

SASA Polyester ise konuyla ilgili "problem çözüldü" açıklaması yaptı.