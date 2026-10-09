Şarkıcı Güllü'nün davasında karar çıktı: Tuğyan Ülkem Gülter bakın ne kadar ceza aldı?

Son dakika haberi... Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin bugün görülen duruşmada karar açıklandı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin ölümüne ilişkin davada ikinci kez hakim karşısına çıktı ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Duruşmada, Güllü'nün oğlu ve avukatları da hazır bulundu; savcı, Tuğyan'ın yanı sıra arkadaşının da yargılanmasını talep etti.

Kamuoyunun 1 yıldır takip ettiği Güllü'nün ölümüne ilişkin kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ikinci kez hakim karşısına çıktığı duruşmada, bugün karar verildi.

Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

‘ANNE KATİLİ OLARAK YAFTALANDIM’

Ağlayarak savunma yapan Tuğyan Ülkem Gülter duruşmada suçlamaları reddederek, şöyle konuştu;

“Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Annemin düşme anını asla görmedim. Her anne-kız arasında yaşanan tartışmalar olsa bile biz anne-kızız. Mağdurum. İftiraya uğradım. Sultan'ın her zaman yanındaydım. Neden böyle yaptı bilmiyorum. Ben madem katilim, beni görmüş, neden olay anında sesini çıkarmadı. İlk mülakatı o veriyor. Benimle yaşadığı aynı şeyleri veriyor. 3,5 ay ben katil dediğim arkadaşımın yanında duramam. Korktuğu için, baskı gördüğü için bu ifadeyi verdiğine inanıyorum. Aleyhime ifade veren herkesin korktuğu için böyle davrandığını düşünüyorum. Ben sanal medyada, basında 'Anne katili' olarak lanse ediliyorum, 'Anne katili' olarak yaftalandım. Cezaevinde saçımı boyadım diye beni çekiştiriyorlar. Annemin acısını yaşayamadım ben. Kendimi anlatamadım. Ben ilahi adalete güveniyorum. Siz ne kadar ceza verirseniz verin, ben suçsuz olduğumu biliyorum. Bana iftira atanlara hakkımı helal etmiyorum. Öbür dünyada ilahi mahkemeye annemle el ele çıkacağıma inanıyorum. Kızımın bu lekeyi taşımasını istemiyorum."

İKİNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 ay sonra soruşturma tamamlanırken, iddianamede hakkında ‘Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile ‘Yalan tanıklık’ suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenen arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun yargılanmasına Yalova 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 1 Ekim’de başlandı. Duruşmada 10 aydır tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter ile ev hapsi kararı kaldırılan Sultan Nur Ulu, şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter ile kardeşi Kader Tut ve taraf avukatları hazır bulundu.

Şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 5. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Ulu, yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiası üzerine İstanbul'da gözaltına alınıp, Yalova getirilmişti.

Annesinin ölümüyle ilgili davada tutuklu yargılanan Tuğyan Ülkem Gülter, bugün Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Öte yandan Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanak duruşma salonunun bulunduğu binaya korumalar eşliğinde geldi. Duruşmaya Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter de geldi.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, avukatı Rahmi Çelik ile Yalova Adliyesi'ne geldi. Tuğberk Yağız Gülter soruları yanıtsız bırakırken, avukatı Rahmi Çelik, “Kararın çıkması konusunda deliller toplanmıştır. Kararın çıkmasını bekliyoruz. Mahkeme karar verecektir. Biz de bekliyoruz. Sürprizlerle hareket etmiyoruz. Yargılama sonucunu hep birlikte göreceğiz” dedi.

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SAVCI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINI VERDİ

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, ‘Güllü’ adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un (52), 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybetmesine ilişkin davanın 2'nci duruşmasında, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

İlk duruşmadaki mütalaasını yineleyen savcı, Güllü’nün kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter’in (28), ‘Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

‘SULTAN'IN DA YARGILANMASINI TALEP EDİYORUZ’

Güllü’nün kardeşi Kader Tut’un avukatları olay gecesine ait kamera görüntülerine ilişkin sunduğu raporda, “Güllü'nün lavaboya girdiği sırada Tuğyan'ın Sultan'a 'Şişt, şişt, Malkata’yı açalım öyle oynasın’ dediği, Güllü'nün lavabodan çıktıktan sonra 'Aç, aç, aç' diye seslendiği ortaya çıkıyor. Sanık burada Sultan ile birlikte hareket etmiştir. Sultan'ın tanık değil, sanık olması gerekmektedir. Sultan ifadesinde doğruyu söylüyor ancak eksik söylüyor. Biz sanığın 'Üst soya karşı kasten planlayarak öldürme' suçundan cezalandırılmasını, Sultan'ın da yargılanmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Tuğyan Ülkem Gülter'in duruşma sırasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

‘MÜVEKKİLİM TUTUP, ATTIYSA NEDEN ÜZERİNDE DNA’SI YOK’

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, ‘Güllü’ adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un (52), 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ikinci duruşması, savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklamasını ardından sanık avukatlarının savunmalarıyla devam etti.

Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatı Bayram Yılmaz, şarkıcının alkolün etkisiyle düşerek öldüğünü iddia ederek şunları söyledi:

“Güllü’nün alkollü olması olayın kaza olduğunu gösterir. Olay yerine keşfe gelenler kaydığını zapta geçirmiştir. Zeminde kayganlaştırıcı olmayabilir ama zeminin kendisinde bir kayganlık vardır. Bu olayın kaza olma ihtimali katbekat arttırır. Müvekkilimizin üzerine atılı ‘Hadi görüşürüz' sesinin kendisine ait olmadığı bellidir. Bir insanın sesini en yakınındakiler bilir. Bir şarkıcının sesini de en iyi aranjörü bilir. Aranjörü de sesin Güllü'ye ait olduğunu belirtmektedir. Sol bacağındaki iz camın pervazına oturduğu sırada olmuş olabilir. Yüzünün oda içine dönük düşme olasılığı yüksek. Dosyada iki bilirkişi raporu var. İlk belgede Güllü’nün sol kalçasındaki morluğa bakarak pervaza yaslanması ve düşmüş olma ihtimali yüksek ama bilirkişi raporu yüzü dışarı dönük diyor bu imkansız. Benim müvekkilim tutup attı diyelim, neden müteveffanın üzerinde müvekkilimin DNA'sı yok? Neden tırnak aralarında swap izi yok? Bu kapsamda müvekkilimizin beraatini talep ediyoruz.”

‘İHTİMALLER DEĞERLENDİRİLİP SONUCA VARILMALI’

Sanık avukatı Merve Uçanok da şöyle konuştu:

“Olayın oluş şeklini konuşmamız gerekiyor burada. Dosyadaki hukuki deliller, olaylar birebir ilişkilendirerek anlatılıyor. Bu olayda birtakım ihtimaller var. Bu ihtimaller değerlendirildikten sonra hiçbir şüpheye mahal verilmeyecek şekilde bir sonuca varılması gerekiyor. 'Hadi görüşürüz' kilit bir ses. Bu cümleden sonra düşme var. Bundan önce de kullanılan bir kelime var ve bu göz ardı edilmemeli. Çiğdem Emir Deniz burada tanıklık yaptı. Bu ses kaydını ilk dinlediğimde Tuğyan, Sultan ve Çiğdem vardı. Çiğdem direkt 'Bu Gülo'nun sesi' dedi. Bunu Sultan da sürekli Güllü'nün sesi olduğunu söylüyordu. Ses mühendisi aranjörü Mustafa Arapoğlu'na gittik. Stüdyodaydık. 'Bu Güllü'nün sesi' dedi. Aranjörü, 'Ben bu konuda mütalaa verebilirim' dedi. Tutuklama öncesinde Sultan ile aramızda bir mesajlaşma geçti. Bu sesin kafamda oturmadığını söylemiştim. 'O esnada o tarafa bakmıyordum. Duyduysam da hatırlamıyorum ' diye cevap verdi. Sonra 'Ama evet Gül annenin sesine benziyor ifademde de söyledim' diye söylüyor. Bu mesajları mahkemenize sunuyorum. Bu da kanıttır.”

İLK DURUŞMADA TUTUKLULUĞUN DEVAMI KARARI VERİLDİ

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 Ekim'de görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter hakim karşısına çıktı. Sanık savunmalarının ve tarafların beyanlarının ele alındığı duruşmada mahkeme heyeti, Gülter'in tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Mahkeme heyeti duruşmayı 9 Ekim' bırakmıştı.

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