MUHTAR ŞEYDA ÜST: 22 YILDIR İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞIYORUM

Uskumruköy Mahallesi Muhtarı Şeyda Üst de yaşananlarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Bölgede uzun yıllardır yaşadığını belirten Üst, daha önce farklı hayvanların yakalanması için yürütülen çalışmalara katıldığını anlatarak, "22 yıldır burada oturuyorum, hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Maymun operasyonuna gittim, yılan operasyonuna gittim, ilk defa aslanla karşılaşıyorum." dedi.

"KESİNLİKLE BİRİNİN EVİNDE BESLEDİĞİ HAYVANDI"

Hayvanın nereden geldiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan muhtar Üst, bölgedeki müstakil evlere dikkat çekti.Üst, "Bazı ihbarlar var. Burası yüksek gelir grubunun yaşadığı, müstakil evlerin bulunduğu bir yer." ifadelerini kullandı.Hayvanın bir evde beslenirken kaçtığını düşündüğünü belirten Üst, "Kolluk kuvvetleri gerekeni yapacak. Yasal olarak kimse aslan besleyemez. Kesinlikle birinin evinde beslediği hayvandı. Hayvan kaçtı, evcil bir hayvan." diye konuştu.