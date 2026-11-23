12 saat arayışın sonunda firari aslan izini kaybettirdi: Vatandaşlara 'evinizden çıkmayın' uyarısı!
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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde görülen ve dişi aslan olduğu değerlendirilen hayvanı yakalamak için başlatılan çalışmalar 12 saattir sürüyor. Termal kameralarla yeri tespit edilen hayvan, uyuşturucu iğneyle yakalanmaya çalışılırken gece saatlerinde gözden kayboldu. Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, "Bu bölgedeki vatandaşlarımızın dikkatli olması önemli. Sokağa çıkmamalarında yarar var...''