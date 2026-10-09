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Şarkıcı Atilla Taş kızına gözyaşlarıyla beraber veda etti

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Şarkıcı Atilla Taş kızına gözyaşlarıyla beraber veda etti
Mersin'de 14. kattan düşerek hayatını kaybeden Sezen Taş'ın cenazesi Mersin'de toprağa verilirken, acılı baba Atilla Taş cenaze töreninde güçlüklü ayakta durabildi.
Şarkıcı Atilla Taş kızına gözyaşlarıyla beraber veda etti 1 17

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşadığı binanın 14. katından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş (34), düzenlenen cenaze töreninin ardından Mersin'de toprağa verildi.

Şarkıcı Atilla Taş kızına gözyaşlarıyla beraber veda etti 2 27

2 ÇOCUK ANNESİYDİ

Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde bulunan Liparis 5 Tatil Sitesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi Sezen Taş, yaşadığı binanın 14. katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Şarkıcı Atilla Taş kızına gözyaşlarıyla beraber veda etti 3 37

Olayın ardından Sezen Taş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla Mezitli Mezarlığı'na götürüldü.

Şarkıcı Atilla Taş kızına gözyaşlarıyla beraber veda etti 4 47

ACILI BABA, KIZININ TABUTUNA SARILDI

Sezen Taş için Mezitli Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan şarkıcı Atilla Taş'ın oldukça bitkin olduğu görüldü.

Şarkıcı Atilla Taş kızına gözyaşlarıyla beraber veda etti 5 57

Kızının tabutuna sarılan Atilla Taş, gözyaşları içinde "Babam, ben geldim babam" diyerek ağladı. Yakınları, ayakta durmakta güçlük çeken sanatçıyı teskin etmeye çalıştı.

Şarkıcı Atilla Taş kızına gözyaşlarıyla beraber veda etti 6 67

TOPRAĞA VERİLDİ

Sezen Taş'ın annesi İlkay Sarıköse de cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Ailenin ve yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı törende, kılınan cenaze namazının ardından Sezen Taş'ın cenazesi Mezitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şarkıcı Atilla Taş kızına gözyaşlarıyla beraber veda etti 7 77

Öte yandan, Sezen Taş'ın hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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