Maltepe'deki çöken binayla ilgili son dakika: Bilirkişi ön raporunda 2 isim kusurlu çıktı!

Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği çöken binayla ilgili bilirkişi ön raporu ortaya çıktı. Olayla ilgili binanın mimarı ve şantiye şefi kusurlu bulundu.

İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturmada bilirkişiler tarafından hazırlanan ön rapor ortaya çıktı. Raporda, binanın ruhsata aykırı inşa edilen katları için yıllar önce alınan yıkım kararlarının uygulanmadığı belirlendi.

SORUŞTURMA İÇİN SAVCILAR VE MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ

Maltepe'de çöken binaya ilişkin soruşturma devam ederken, olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Binanın planlama, inşaat ve tadilat süreçlerinde kamu görevlilerinin ihmali, kusuru veya sorumluluğu bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için de iki mülkiye müfettişi görevlendirildi.

KAÇAK KATLAR İÇİN ALINAN YIKIM KARARI UYGULANMAMIŞ

Bilirkişilerin incelemeleri sonucunda hazırlanan ön raporda, 1987 yılında inşa edilen binaya ilişkin dikkat çeken ayrıntılara yer verildi.

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Rapora göre, bina hakkında 16 Haziran 1989 ve 18 Nisan 1990 tarihlerinde encümen kararları alındı. Ruhsat dışında sonradan inşa edilen 3, 4, 5 ve 6. katların yıkılmasına karar verildi. Ancak söz konusu yıkım kararlarının aradan geçen yıllara rağmen uygulanmadığı ortaya çıktı.

MİMAR VE ŞANTİYE ŞEFİ KUSURLU BULUNDU

Bilirkişi ön raporunda, binanın mimarı Hasan Balcı ile şantiye şefi Mevlüt Okumuş'un kusurlu olduğu tespit edildi. Binanın çökmesine ilişkin adli soruşturma sürerken, kamu görevlilerinin olası ihmallerinin belirlenmesine yönelik müfettiş incelemeleri de devam ediyor.

BETONUN İÇİNDEN DENİZ KABUĞU ÇIKTI

Maltepe'nin Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın çökmesinin ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Gazeteci Hanifi Bayar, 5 kişinin yaşamını yitirdiği binanın betonunda deniz kabuğu bulunduğunu açıkladı. Görüntülerde ortaya çıkan deniz kabuğu, binanın yapımında kullanılan betonun niteliğine ilişkin soruları gündeme getirdi.

FACİADA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay, sabah saat 05.40 sıralarında meydana geldi. Binanın 3 katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İstanbul Valiliği, enkazda 14 kişinin bulunduğunu bildirdi. Arama kurtarma çalışmalarında 3'ü çocuk 10 kişi sağ çıkarılırken, 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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