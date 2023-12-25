Şarkıcı Atilla Taş yine rahat durmadı! Gittiği eğlence mekanında ortalığı bir birine kattı göz altına alınıp ceza evine gönderildi

Daha önce sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarıyla göz altına alınan ve tutuklanarak ceza evinde konulduktan sonra şartlı tahliye olan şarkıcı Atilla Taş, yine rahat durmadı. Bu defa İstanbul'da gittiği bir eğlence mekanında kavga çıkarak daha sonra olaya müdahale eden polislerle de tartışıp kavga edince gözaltına alınıp tutuklandı.

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Şarkıcı Atilla Taş yine rahat durmadı! Gittiği eğlence mekanında ortalığı bir birine kattı göz altına alınıp ceza evine gönderildi

Beşiktaş Köyiçi’nde önceki gün bir eğlence mekanında saat 01.00 sıralarında eşi Meltem Taş ile birlikte eğlenen şarkıcı Atilla Taş iddiaya göre aşırı sarhoş olup çevresine rahatsızlık vermiş bunun üzerine eşiyle birlikte dışarı çıkarılmıştı. Bunun üzerine Taş, işletmeciler ile kavga etmesi üzerine olay yerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı “yunus” diye tabir edilen motorize polis ekipleri gelmişti.

ATİLLA TAŞ TUTUKLANMIŞ, EŞİ ADLİ KONTROLLE SERBESR BIRAKILMIŞTI

Olaya müdahale eden polis ekiplerine de fiziki temasta bulunarak hakaret, tehdit ve küfür eden Atilla ve Meltem Taş gözaltına alınmış Atilla ve Meltem Taş emniyetteki işlemlerinin ardından "polise mukavemet”, “darp” ve “hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilmişti. Atilla Taş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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POLİSE DİRENİP TARTIŞINCA GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, eğlence mekanından dışarı çıkarıldıktan sonra polis ekiplerinin geldiği ardından Taş’ın elleri kelepçeli şekilde yerde oturur haldeyken polislere hakaret ettiği görülüyor. Ayrıca eşinin ise bir vatandaş tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı ve uzaklaştırıldığı dikkat çekti. Bir süre sonra da Atilla Taş’ın gözaltına alındığı görülüyor.

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ATİLLA TAŞ CEZA EVİNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan Atilla Taş’ın tutuklama kararını öğrendikten sonra adliyede bayıldığı ortaya çıktı. Taş’ın ayıldıktan sonra polis ekipleri nezaretinde Silivri’deki Marmara Cezaevine gönderildiği öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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