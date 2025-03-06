Sarallar örgüt üyesine yardım etmekle yargılanıyordu: İşte, Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak için istenen ceza! Ayrıntılar haberimizde...

Sarallar suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçmasına yardım ettiği öne sürülen şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler için başlatılan soruşturma tamamlandı. Koçak ve diğerler şüpheliler için istenen cezalar da belli oldu.

Sarallar suç örgütünün önemli isimlerinden Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçırılmasına yardım ettikleri iddia edilen Edirne 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ve şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 248 sayfalık iddianame hazırlandı.

İDDİANAMEDE 62 ŞÜPHELİ YER ALIYOR

İddianamede, aralarında örgüt lideri İlyas Saral, kebapçı Fikret Aydoğdu, Nadir Metal sahibi Burak Yakın, Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Deniz Karakurt ve şarkıcı Merve Özbey'in eşi müteahhit Kenan Koçak'ın da bulunduğu 62 şüpheli, 4 müşteki 2 mağdurun adı geçiyor.

Örgüt liderinin İlyas Saral olduğu, Sebahattin Azizağaoğlu, Talat Saral, Hüsnü Kerem Şen ve Savaş Sarmusak'ın ise yönetici olduğu belirtilen iddianamede, Ahmet Akgül ve Ceyhun Göksun mağdur olarak yer alıyor.

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İş insanı Abdullah Taşkın ve eşi Reyhan Taşkın ile Erkan Güdücü ve eşi Zeynep Güdücü ise müşteki sıfatı ile bulunuyor.

ÖRGÜT YAPISI DETAYLI ŞEKİLDE ANLATILIYOR

İddianame Sarallar suç örgütünün yapısı detaylı bir şekilde anlatılıyor.

Müşteki Abdullah Taşkın'ın, örgüt üyelerinin hisse senetlerinden zarar ettikleri bahanesiyle ölümle tehdit edildiğini, para talebinde bulunduklarını ve silahla alıkoydukları iddiası da iddianameye girdi.

Ayrıca örgüt üyelerinin kendi istedikleri şekilde vekaletname düzenleyerek Taşkın'ın 500 milyonluk gayrimenkulünü kendi üzerlerine geçirdikleri anlatıldı.

Tutuklu bulunan Nadir Metal'in sahibi Burak Yakın ve Fiko Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydogdu'nun da şüpheli olarak yer aldığı iddianamede Burak Yakın'ın hesabına 8 milyon 200 bin lira gönderildiği ve bu paranın firari örgüt üyesi Turan Yıldırım'ın müşteki Abdullah Taşkın'dan 1 milyon dolarlık döviz bahanesiyle aldığı da belirtiliyor.

Öte yandan Yakın'ın firması üzerinden mağdur Ahmet Akgül'e vermiş olduğu yaklaşk 4 milyon dolarlık borçtan geriye kalan meblağın ödenmemesi hususunda "Onlar bizim arkadaşımız. Onlara söyledim" şeklinde tehdit ettiği kaydedildi.

Yakın'ın “Tehdit" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 11 yıla kadar hapsi istendi.

KEBAP DÜKKANINDA DARP

Meşhur kebapçı, Fiko Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu'nun ise müşteki Abdullah Taşkın'ı restoranına getirttiği, orada bulunan özel odaya aldıktan sonra ise örgüt üyesi Ali Uğur Uzun ve beraberindeki adamlarla restorana gelerek Taşkın'ı darbettiği detayı iddianamede anlatıldı.

Aydoğdu hakkında "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve “Nitelikli yağma" suçundan 21 yıla kadar hapis cezası istendi.

KENAN KOÇAK İÇİN 27 YIL HAPİS İSTENİYOR

İddianamede soruşturmada adı geçen şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak ve Deniz Karakurt'un ise şüpheli Turan Yıldırım'ı yurt dışına kaçırılmasında başrol oynadıkları vurgulandı.

Karakurt'un firari Turan'ın ülke içerisinde bir yerden başka bir yere naklini sağladığı; Koçak'ın ise hem ikamette sakladığı hem de kaçması için yardım ettiği belirtildi. Kenan Koçak ve Deniz Karakurt için “Suçluyu kayırma", “Göçmen kaçakçılığı", “Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından istenen ceza ise 27 yıl.

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