Şanlıurfa'da hareketli dakikalar: Adliye binasında patlama!

Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde adliye binasında patlama meydana geldi. Çok sayıda yaralılar var...

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde adliye binasında patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada 4 kişi yaralandı.

YARALILAR VAR

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Paşabahçe Mahallesi'nde bulunan Şanlıurfa Adliye binasının emanet bölümünde meydana geldi. İddiaya göre emanet bölümünde bulunan elektronik cihazın patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

O tarikata şok baskın! 17 çocuk ellerinden alındı!

CHP'li milletvekiller ile Bakan Tunç'un söz düellosu bakın nasıl bitti!

Mardin'de akıl almaz vahşet: 3 kişilik aile başlarından vurulmuş halde bulundu!