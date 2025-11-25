  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Şanlıurfa'da hareketli dakikalar: Adliye binasında patlama!

Şanlıurfa'da hareketli dakikalar: Adliye binasında patlama!

Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde adliye binasında patlama meydana geldi. Çok sayıda yaralılar var...

Şanlıurfa'da hareketli dakikalar: Adliye binasında patlama!
Yayınlanma:

Şanlıurfa'da hareketli dakikalar: Adliye binasında patlama!

Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde adliye binasında patlama meydana geldi. Çok sayıda yaralılar var...

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde adliye binasında patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da hareketli dakikalar: Adliye binasında patlama!

YARALILAR VAR

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Paşabahçe Mahallesi'nde bulunan Şanlıurfa Adliye binasının emanet bölümünde meydana geldi. İddiaya göre emanet bölümünde bulunan elektronik cihazın patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

O tarikata şok baskın! 17 çocuk ellerinden alındı!O tarikata şok baskın! 17 çocuk ellerinden alındı!

CHP'li milletvekiller ile Bakan Tunç'un söz düellosu bakın nasıl bitti!CHP'li milletvekiller ile Bakan Tunç'un söz düellosu bakın nasıl bitti!

Mardin'de akıl almaz vahşet: 3 kişilik aile başlarından vurulmuş halde bulundu!Mardin'de akıl almaz vahşet: 3 kişilik aile başlarından vurulmuş halde bulundu!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'den dikkat çeken açıklamalar!
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'den dikkat çeken açıklamalar!
İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye DEM Parti'den tarihi not: Sorumluluk alanları da almayanları da tarih yazacak!
İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye DEM Parti'den tarihi not: Sorumluluk alanları da almayanları da tarih yazacak!
CHP'li milletvekiller ile Bakan Tunç'un söz düellosu bakın nasıl bitti!
CHP'li milletvekiller ile Bakan Tunç'un söz düellosu bakın nasıl bitti!
Kırklar Mescidi cayır cayır yandı: Bayburt – Çaykara arasında bulunan maneviyat dolu mekân küle döndü!
Kırklar Mescidi cayır cayır yandı: Bayburt – Çaykara arasında bulunan maneviyat dolu mekân küle döndü!
İBB ‘yolsuzluk' soruşturmasında sıcak gelişme: İddianame mahkemece kabul edildi!
İBB ‘yolsuzluk' soruşturmasında sıcak gelişme: İddianame mahkemece kabul edildi!
CHP koynundaki yılanı fark etti: 25 Kasım 2025 Salı, güncel gazete manşetleri...
CHP koynundaki yılanı fark etti: 25 Kasım 2025 Salı, güncel gazete manşetleri...
Fenerbahçe ilk şampiyonluk kupasını satışa çıkarıyor!
Fenerbahçe ilk şampiyonluk kupasını satışa çıkarıyor!