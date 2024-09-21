Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn, Kimdir, nerelidir? Neden Darp Edildi kim darp etti?

Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp eden kişinin alacak verecek meselesinden dolayı kulüpte reklam ve sponsorluktan sorumlu yönetici olarak görev yapan Cengiz Şen olduğu ortaya çıkmasından sonra vatandaşlar Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn, Kimdir, nerelidir? diye araştırmaya başladı. İşte Gökhan İn'in biyografisi.

GÖKHAN İN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Sakaryaspor kulüp başkanı olarak bilinen Gökhan İn,Sakaryalı iş insanı olarak biliniyor. Sakaryaspor kulüp başkanı olan Gökhan İn, evli ve çocuğu bulunuyor.