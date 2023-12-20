Sahada ortalık karıştı! Bursaspor-Diyarbekirspor maçında 5 kırmızı karta neden olan olay

TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında oynanan Bursaspor-Diyarbekirspor maçında Bursasporlu Bünyamin Yürür, rakip takımın attığı golden sonra taraftara yaptığı hareket nedeniyle saha içi karıştı. Bir tartışma sırasında beş futbolcu kırmızı kart gördü.

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada Diyarbekirspor'un futbolcusu Bünyamin Gezer, attığı golden sonra taraftara doğru bir hareket yapınca gerginlik çıktı. Bünyamin, Bursasporlu futbolcularla da sözlü münakaşaya girdi ve yeşil-beyazlı futbolcu Çağatay Yılmaz ile gergin oldu.

Kartlar Havada Uçuştu

Futbolcular arasında bir tartışma çıktı. hakem Burak Taşkınsoy Çağatay Yılmaz'a kırmızı kart gösterdi. Olaylar nedeniyle Diyarbekirspor'dan Serhat Çalışkan, Cem Celik ve Bünyamin Yürür kırmızı kartla cezalandırılırken, Bursaspor'dan Çağatay Yılmaz ve Bilal Güney kırmızı kartla cezalandırıldı.