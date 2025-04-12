Saadet Partisi Pendik İlçe Kongresi 27 Nisan’da Yapılacak

Saadet Partisi Pendik İlçe Başkanlığı, 27 Nisan 2025 Pazar günü kongreye gidiyor. Pendik Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM Sahil) saat 14.00’te başlayacak olan kongrede, ilçe teşkilatının faaliyetleri değerlendirilecek ve yeni döneme ilişkin yol haritası belirlenecek.

SAADET PARTİSİ PENDİKTE KONGRE ZAMANI

Kongrede ayrıca, Pendik İlçe Başkanlığı ve yönetim kurulu için seçim yapılacak. Yoğun katılımın beklendiği kongreye, Saadet Partisi’nin il ve genel merkez yöneticilerinin yanı sıra partiye gönül vermiş çok sayıda ismin de katılması bekleniyor.

Saadet Partisi yetkilileri, kongrenin birlik ve beraberlik içinde geçeceğini vurgulayarak tüm Pendik halkını kongreye davet ettiler.