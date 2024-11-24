Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmur Arıkan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, Ne mezunudur?

Saadet Partisi'nin üç adayın yarıştığı 9'uncu Olağan Büyük Kongresi'nde delegelerin çoğunluğunun oyunu alarak Genel Başkanı seçilen Mahmut Arıkan'ı vatandaşlar merak ederek Mahmur Arıkan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, Ne mezunudur? diye araştırmaya başladı. İşte Saadet Partisi yeni Genel Başkamı Mahmut Arıkan'ın biyografisi.

SAADET PARTİSİ YENİ GENEL BAŞKANI MAHMUT ARIKAN KİMDİR? BİYOGRAFİS

1977 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı.

Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Birçok sivil toplum kuruluşlarında aktif görev aldı. Saadet Partisi'nin kuruluşundan itibaren Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Başkanlığı ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2019 yılından beri Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini yapmaktadır.

14 Mayıs 2023’te yapılan TBMM 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Kayseri'den Milletvekili seçilmiştir.