Saadet Partisi büyük Kriz kapıda! Kongre tarihi yaklaştı, genel başkanlık sorunu çözülemiyor!

Genel başkan Temel Karamollaoğlu’nun görevi bırakacağını açıklamasının ardından Saadet Partisi 30 Haziran’da olağanüstü kongre kararı almış, kongre çok aday çıkması üzerine ertelenmişti.

TEK ADAY ÜZERİNE ANLAŞMA SAĞLANAMAMIŞ KONGRE ERTELENMİŞTİ

Odatv'de yer alan habere göre, Saadet Partisi Genel Merkezi, daha önce muhalif olan Haymana ekibi ile anlaşarak Mahmut Arıkan’ı Temel Karamollaoğlu’nun halefi olarak göstermeyi planlıyordu. Ancak Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Arıkan’ın adaylığından önce aday olduğunu açıklamıştı.

OLAĞAN KONGRE SÜRECİNE SAYILI GÜNLER KALDI

Saadet Partisi’nde kongre süreci 30 Ekim itibarıyla başlıyor. Parti, YSK kurallarına göre 1 Kasım 2024’ten sonraki bir yıl içinde olağan kongresini gerçekleştirmek zorunda.

BİROL AYDIN VAZGEÇMİYOR

Odatv’nin edindiği bilgilere göre Genel Merkez’e karşı adaylığını açıklayan Saadet Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, genel başkanlık adaylığından geri adım atmıyor. Kongre çalışmalarına devam eden Aydın, kendisini destekleyen partililerle birlikte vites artırarak imza ve delege toplamaya çalışıyor.

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BÜYÜK ÇOĞUNLUK 'MAHMUT ARIKAN'DAN YANA

Saadet Partisi Genel Merkezi, Temel Karamollaoğlu’nun halefi olarak gösterdiği Mahmut Arıkan’ı Genel Başkan Vekili olarak atamasının ardından partide suskunluk dönemi başladı.

Karamollaoğlu’nun bu hamleyi yapmasının sebebi olarak, Haymana ekibi ile mutabık kalınan Genel Başkan Adayı Arıkan’ın, parti içerisinde ‘ısınma turu’ attırılarak, genel başkan olarak kabul edilmesinin sağlamayı hedeflendiği ifade edildi.

GENEL MERKEZ ERTELEMEK İSTİYOR

Saadet Partisi Genel Merkezi, olağanüstü kongre sürecinde yaşanan kriz sonrası olağan kongrede de benzer krizlerin yaşanmaması için yeni bir strateji izlemek istiyor. Odatv’nin edindiği bilgilere göre Genel Merkez, olağan kongreyi yasal sürenin müsaade ettiği en geç tarihte yapmak istiyor.

Bunun sebebi olarak da Genel Başkan Adayı olan Başkanvekili Mahmut Arıkan’ı parti içerisinde genel başkan olarak kabul ettirmek diğer yandan parti içerisinde genel başkan yardımcılıklarının değişmesi ve yeni atamaların kongreye kadar unutulması, ayrıca gerekli illerde ki değişiklikleri yaparak delege sayısının artırılmasının istendiği belirtildi.

Odatv’ye konuşan parti kaynakları da olağan kongre süreci ile ilgili olarak, “Şu anda yetkili kurullarda kongre süreci gündemimizde değil” ifadelerini kullandı.

'AYDINCILAR' HAREKETE GEÇTİ

Diğer yandan karşı aday Birol Aydın ve ekibi, olağanüstü kongre krizinden sonraki suskunluğu bozarak çalışmalarına hız katmaya başladı. Olağan kongrenin bir an önce yapılması için genel merkeze baskı yapan Aydın ekibi, gündeme ilişkin konularda Genel Merkez’in sessiz ve çekimser kalmasına da tepki gösteriyor.

Bununla ilgili sosyal medyada çalışmalar başlatan ‘Aydıncı’ ekip, gündeme ilişkin olarak hem Birol Aydın’ı hem de Saadet Partisi’ni öne çıkaran paylaşımlar yapıyor.