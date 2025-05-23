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Ali Koç - Aziz Yıldırım zirvesinde neler konuşuldu? İşte o konuşma...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve eski başkanlardan Aziz Yıldırım dün bir araya gelirken aralarında neler konuşulduğu merak konusu oldu.

Ali Koç - Aziz Yıldırım zirvesinde neler konuşuldu? İşte o konuşma...
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Ali Koç - Aziz Yıldırım zirvesinde neler konuşuldu? İşte o konuşmalar...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve eski başkanlardan Aziz Yıldırım dün bir araya gelirken aralarında neler konuşulduğu merak konusu oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve eski başkanlardan Aziz Yıldırım dün bir araya geldi. Dev zirvede konuşulanlar ise ortaya çıktı.

Ali Koç - Aziz Yıldırım zirvesinde neler konuşuldu? İşte o konuşmalar...

Fenerbahçe'de haftalardır beklenen Aziz Yıldırım - Ali Koç görüşmesi dün gerçekleşti. Aziz Yıldırım'ın ofisinde gerçekleşen dev zirvede konuşulanlar ise gün yüzüne çıktı.

Toplantıya üç isim katıldı

Fenerbahçe'de Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki görüşmeye Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da katıldı.

Fenerbahçe'de 'yüksek güvenlikli' zirve: Konuşulanlar 'sır' kalacak

Seçim tarihinin nedenini anlattı

Sabah'ın haberine göre Ali Koç, olağanüstü seçimli genel kurul için neden eylül ayında karar kıldığını Aziz Yıldırım'a anlattı.

Aziz Yıldırım'dan erken seçim tavsiyesi

Aziz Yıldırım da konuyla ilgili düşüncelerini dile getirdi ve seçimin daha erken bir tarihe çekilmesi konusunda Ali Koç'a tavsiye verdi.

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