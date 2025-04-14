Rusya Sumy'e füze yağdırdı! Çok sayıda ölü var

Rusya, Ukrayna'nın Sumy (Sumi) kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu onlarca kişi hayatını kaybetti...

Rusya, Ukrayna'nın Sumy (Sumi) kentine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 32 kişi öldü, 99 kişi yaralandı. Zelenskiy; ABD, Avrupa ve bu savaşın sona ermesini isteyen herkesin Rusya'ya sert bir şekilde tepki göstermesi gerektiğini söyledi.

Rusya, Ukrayna'nın Sumy (Sumi) kentine füze saldırısı düzenledi. Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, balistik füze saldırısında 32 kişinin hayatını kaybettiğini ve 99 kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırı sonrası açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Sumy'e balistik füze saldırısı düzenlediğini çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirtti.

Zelenskiy, saldırının, Paskalya'dan önceki son pazar olan "Palm Sunday"de gerçekleştiğini ve insanların kiliseye giderken öldürüldüğünü kaydetti.

Açıklamasının devamında Zelenskiy, "ABD, Avrupa ve bu savaşın, cinayetlerin sona ermesini isteyen herkes, sert bir şekilde karşılık vermelidir. Rusya tam da böyle bir terör istiyor ve savaşı uzatıyor. Rusya'ya baskı yapılmadan barış imkansız. Görüşmeler hiçbir zaman balistik füzeleri durdurmadı. İhtiyaç duyulan şey, tıpkı bir teröristin hak ettiği gibi Rusya'ya karşı bir tutum sergilemektir. Ukrayna'nın yanında duran ve yaşamı savunmamıza yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko ise, saldırının ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Moskova ziyareti sonrasında gerçekleştiğine dikkat çekti. Kovalenko, "Rusya, tüm bu sözde diplomasiyi, sivillere yönelik saldırılar etrafında inşa ediyor." dedi.

PALM SUNDAY NEDİR?

Paskalya'dan önceki son pazar olan "Palm Sunday", Hazreti İsa'nın Kudüs'e giriş günü olarak kabul edilen Dallar Bayramı'nı ifade ediyor.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'nın Sumy kentine yönelik saldırısı hakkında, "Bu korkunçtu. Eğer ben başkan olsaydım, bu ülke savaşın başlamasına asla izin vermezdi. Bu savaş utanılacak bir şey. Bu benim savaşım değil. Bu Biden'ın savaşı. Ben sadece durdurmaya ve çok sayıda hayat kurtarmaya çalışıyorum." dedi.

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