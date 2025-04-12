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Kışlıkları kaldırın, bahar geliyor: Sıcaklıklar yarından itibaren artıyor!

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Kışlıkları kaldırın, bahar geliyor: Sıcaklıklar yarından itibaren artıyor!
Kışlıkları kaldırın: Bahar havası geliyor, sıcaklıklar yarından itibaren artmaya başlayacak...
Kışlıkları kaldırın, bahar geliyor: Sıcaklıklar yarından itibaren artıyor! 1 18

Kışlıkları kaldırın: Bahar havası geliyor, sıcaklıklar yarından itibaren artmaya başlayacak...

Kışlıkları kaldırın, bahar geliyor: Sıcaklıklar yarından itibaren artıyor! 2 28

Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, yarından itibaren batı bölgelerden başlayarak artacak.

Kışlıkları kaldırın, bahar geliyor: Sıcaklıklar yarından itibaren artıyor! 3 38

Soğuk hava dalgası tüm yurtta etkili oluyor. Birçok bölgede kar yağışları şiddetini artırırdı.

Yeni haftada ise bahar havası geri dönüyor. Mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının batı bölgelerimizden başlamak üzere artması bekleniyor.

Kışlıkları kaldırın, bahar geliyor: Sıcaklıklar yarından itibaren artıyor! 4 48
Kışlıkları kaldırın, bahar geliyor: Sıcaklıklar yarından itibaren artıyor! 5 58

Marmara'da güneşli günler yeniden başlıyor. Kuvvetli esen poyraz hafta sonu hızını azaltacak. Sıcaklı bugün 10-12 derecelerde, perşembe günü günü ise 20 dereceye yaklaşacak.

Kışlıkları kaldırın, bahar geliyor: Sıcaklıklar yarından itibaren artıyor! 6 68

Çarşamba gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın ülkeyi terk etmesi bekleniyor.

Kışlıkları kaldırın, bahar geliyor: Sıcaklıklar yarından itibaren artıyor! 7 78

Önümüzdeki hafta ortasına kadar sıcaklıkları Ankara'da 16, İstanbul'da 19, İzmir'de 21, Antalya'da 25, Adana'da 25, Diyarbakır'da 16, Samsun'da 14 dereceye kadar yükselecek.

Kışlıkları kaldırın, bahar geliyor: Sıcaklıklar yarından itibaren artıyor! 8 88
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