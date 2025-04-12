Kışlıkları kaldırın, bahar geliyor: Sıcaklıklar yarından itibaren artıyor!

Soğuk hava dalgası tüm yurtta etkili oluyor. Birçok bölgede kar yağışları şiddetini artırırdı.

Yeni haftada ise bahar havası geri dönüyor. Mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının batı bölgelerimizden başlamak üzere artması bekleniyor.