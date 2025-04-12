Kışlıkları kaldırın, bahar geliyor: Sıcaklıklar yarından itibaren artıyor!

Kışlıkları kaldırın: Bahar havası geliyor, sıcaklıklar yarından itibaren artmaya başlayacak...
Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, yarından itibaren batı bölgelerden başlayarak artacak.
Soğuk hava dalgası tüm yurtta etkili oluyor. Birçok bölgede kar yağışları şiddetini artırırdı.
Yeni haftada ise bahar havası geri dönüyor. Mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının batı bölgelerimizden başlamak üzere artması bekleniyor.
Marmara'da güneşli günler yeniden başlıyor. Kuvvetli esen poyraz hafta sonu hızını azaltacak. Sıcaklı bugün 10-12 derecelerde, perşembe günü günü ise 20 dereceye yaklaşacak.
Çarşamba gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın ülkeyi terk etmesi bekleniyor.
Önümüzdeki hafta ortasına kadar sıcaklıkları Ankara'da 16, İstanbul'da 19, İzmir'de 21, Antalya'da 25, Adana'da 25, Diyarbakır'da 16, Samsun'da 14 dereceye kadar yükselecek.