Mutlak butlan kararı sonrası Özel'den tehdit gibi çıkış: Olacakların sorumlusu ben değilim

Mutlak butlan kararı sonrası Genel Merkez'e gelen partililere seslenen Özgür Özel, sokak ve boykot çağrısı yaparak, "Gerekirse hayatı durduracağız ama teslim olmayacağız. Buradan sonra olacak hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim." dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel, partililere seslenerek, mücadeleye devam edeceklerini ve meydanları terk etmeyeceklerini vurguladı.

Özel, "Gerekirse hayatı durduracağız." diyerek, direniş için çağrıda bulundu ve demokratik tepkilerini göstereceklerini belirtti.

Özel ayrıca, tüm muhalefet bileşenleriyle birleşik bir mücadele çağrısı yaptı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından, CHP kurultay davasında Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verilmesinin ardından CHP'de Özgür Özel başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) parti Genel Merkez binasında toplandı. Özel, basın toplantısının ardından Genel Merkez'e gelen partililere seslendi.

"CHP'LİLER KARAR VERENE KADAR HİÇBİR YERE GİTMİYORUM"

Gerekli planlamanın yapıldığını anlatan Özel, "Örgütlerimiz gerekli planlamayı yaptı. Baba ocağına sahip çıkmak için nöbetteyiz, direnişteyiz. Cumhuriyet Halk Partililer karar verene kadar bu binadayım, odamdayım, hiçbir yere gitmiyorum. Bu bir mücadeledir. Ancak bu ne Özgür Özel'in kişisel mücadelesidir ne benim arkamda yüzü size dönük, değişimin mimarlarının kendi kişisel ikbal mücadeleleridir. Biz, bize teklif edilen rahat, konforlu, ebedi muhalefet koltuklarını reddediyoruz." diye konuştu.

"ÇAĞRILDIĞINIZDA GELİN"

Özel açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Çağrıldığınızda gelin, mücadeleye omuz verin, meydanları terk etmeyin. Onlar bir tek meydanlardan korkarlar. Buradan uyarıyorum. Ana muhalefet partisi Genel Başkanı olarak değil, muhalefetin her bir bileşenini, üyesine, sayısına, oyuna bakmadan kıymetli görerek ve ortak gelecek için birleşik mücadeleyi önemseyerek. En sağından en soluna kadar ama halk için, millet için mücadele eden herkesi kucaklayarak kimseye ağabeylik, patronluk taslamadan omuz omuza bir mücadele için burada birlikteyiz."

"GEREKİRSE HAYATI DURDURACAĞIZ"

Özel, meydanları terk etmeyeceklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Gerekirse hayatı durduracağız. Gerekirse tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız. Ama teslim olmayacağız. Buradan sonra olacak hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim. Sorumlusu bu darbecilerdir. Tek kural, tek istek, haklıyken haksız çıkmamaktır. Onun için güvenlik güçlerine karşı ya da çevredeki herkese karşı saygımızı, sevgimizi koruyarak ama kanunsuz emirlere, haksız bariyerlere, önümüze çıkan engellere de asla takılmayarak yürüyeceğiz. Buradan uyarıyorum. Şimdi baba evinin önündeyiz, şimdi 81 ilde illerin önündeyiz. Buradan demokratik tepkimizi gösteriyoruz. Şimdi nöbetçiler, görevlendirilenler dışındaki misafirleri selametle evlerine yolluyoruz. Ancak yarın mücadele için, direniş için, tarihe geçmek için çağrıldığınızda gelmeye hazır mısınız? Meydanları bırakmamaya hazır mısınız? Meydandan anlamazlarsa, yürüyüşe geçmeye hazır mısınız? O zaman şimdi gidin yatın, onlar düşünsün."

