Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında önemli gelişme: Üzerinden yasaklı madde çıkan o ünlü tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 11 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden, evinde uyuşturucu kullanımına yönelik çok sayıda materyal çıkan Mehmet Rahşan tutuklandı. Aslıhan Turanlı, Berkay Şahin, Volkan Bahçekapılı ve Hakan Aydın (Blok3) dahil 10 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ile Muğla'da belirlenen 25 adrese operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında ünlü isimlerin de olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında sorguları tamamlanan 20 şüpheli, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmiş ve ardından kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu birimlerine sevk edildi. Kan, saç ve idrar örneği veren şüphelilerden 9'u serbest bırakılırken, 11'i adliyeye sevk edildi.

MEHMET RAHŞAN TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 11 kişinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Şüphelilerden Aslıhan Turanlı, Berkay Şahin, Volkan Bahçekapılı, Kübra İmren, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Cansu Tekin, hakkında 'yurt dışı çıkış yasağı', Yaşar Özdaş, Hakan Aydın, hakkında ise 'yurt dışı çıkış adli kontrol' kararı verilirken, savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edilen şüpheli Mehmet Rahşan ise tutuklandı.

EVİNDE ÇOK SAYIDA MALZEME BULUNDU

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde arama çalışmaları da yapıldı. Gözaltında bulunan şüpheli Mehmet Rahşan'ın adresinde yapılan aramada, 8 adet extacy, 26 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, 2 adet içerisinde esrar bulunan elektronik sigara, 3 adet içinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen şekerleme, boş şırınga ile 2 adet boş kilitli poşet ele geçirildi. Şüpheli Aycan Yağcı'nın adresinde yapılan aramada ise, 1 gram esrar maddesi bulundu.Öte yandan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında; hakkında gözaltı kararı verilen fakat il ve yurt dışında bulunanlar arasında Serenay Sarıkaya, Tan Taşcı, Yağmur Ünal, Mirgün Sırrı Cabas, Hakan Aydın, Niran Ünsal gibi isimlerin olduğu öğrenildi.Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yurt dışında olduğu öğrenilirken, Şarkıcı Tan Taşçı'nın Muğla'da bulunan adresinde polis ekiplerince arama yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Şüpheli Mirgün Sırrı Cabas'ın babasının vefat ettiği, İzmir'den İstanbul'a geleceği öğrenildi. Niran Ünsal'ı Muğla'da yakalama çalışmaları sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Haberin Devamı

MEHMET RAHŞAN KİMDİR?

Dr. Mehmet Rahşan 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi dermatoloji anabilim dalIndan mezun olmuştur. Levent'te Kendi kliniğinde çalışan alan Dr. Mehmet Rahşan 2006 yılında İtalya’nın Milano kentinde cilt gençleştirme, vasküler lezyonlar lazer eğitimi ve sedef hastalığı tedavisinde mikro-fototerapi yöntemleri üzerine eğitim sertifikaları aldı.İtalya'da lazer eğitimlerini tamamlayan Dr. Mehmet Rahşan botox, dolgu, mesotherapy ve ileri antiaging yöntemlerinin eğitimlerini Fransa'da sürdürdü. Dr Mehmet Rahşan 2009 yılında eğitimlerini Erbium YAG, ND YAG lazer ve lazerle rejuvenation ve lazerle varis ve kılcal damar tedavisi konusunda Sloveniada devam etti.Türk Dermatoloji Derneği ve deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği üyesi olduğu Dr. Mehmet Rahşan İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Dr. Mehmet Rahşan, kendi muayenehanesinde hizmet vermektedir.Gözaltı kararı verilen isimler (Tam liste):

*Berkay ŞAHİN

*Tan TAŞÇI

*Yağmur ÜNAL

*Mirgün Sırrı CABAS

*Hakan AYDIN (BLOK 3)

*Mabel MATİZ(Fatih KARACA)

*Feyza CİVELEK

*Niran ÜNSAL

*Volkan BAHÇEKAPILI

*Onur TUNA

*Osman Haktan CANEVİ

*Aslıhan TURANLI

*Eren KESİMER

*Kübra İmren SİYAHDEMİR

*Mehmet Rahşan

*Cansu TEKİN

*Özgür Deniz CELLAT

*Yasemin İKBAL

*Tarık TUNCA BAKIR

*Hanzede GÜRKANLAR

*Aycan YAĞCI

*Tuğçe POSTOĞLU

*Eda DORA

*Semiha BEZEK

Mutlak butlan kararı sonrası Özel'den tehdit gibi çıkış: Olacakların sorumlusu ben değilim

Mutlak butlan kararı sonrası CHP karıştı: Vekiller "acilen" genel merkeze çağrıldı

CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri açıklandı!