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Rize'de yaşanan deprem korkutmalı mı? Uzmanlar son depremleri yorumladı

Bugün öğle saatlerinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve Rize, Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası'nda dördüncü seviye deprem bölgesi olarak gösteriliyor. Bu tür bir depreme alışkın olmayan bölge halkı panik yaşadı. Rize'de meydana gelen deprem ne anlama geliyor?

Rize'de yaşanan deprem korkutmalı mı? Uzmanlar son depremleri yorumladı
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Bugün Türkiye kısa aralıklarla iki deprem gördü. Malatya'nın Doğanşehir ilçesi ilk depremi yaşadı. Saat 10.46'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem, Malatya ve çevre illerde korku yarattı.

NTV programında Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, bu depremin 2023 yılında meydana gelecek büyük depremlerin bir öncüsü olduğunu belirtti.

Bölgenin sürekli olarak sallandığına dikkat çeken Tüysüz, depremlerin birkaç yıl daha etkisiz kalacağını söyledi.

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6 Şubat'ta meydana gelen depremler, Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'e göre bölgeyi strese soktu.

Sarsıntının Çardak ile Malatya Fayı'nın birleştiği yerde meydana geldiğini belirten Görür, "Malatya Fay Zonu'na daha yakın. Malatya Fayı hızlı değil. Ek olarak, yeterince bilinmiyor ve üzerinde çalışma yapılıyor. Büyük bir deprem oluşturma potansiyeli var. Maraş depremlerinden etkilenip strese girdiği açıktır."dedi.

Rize'de meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem dikkati çekti.

Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, bölgeyi dördüncü seviye deprem bölgesi olarak kategorize ediyor.

Rize'de daha büyük bir deprem olup olmadığı konusunda endişeli yöre halkı.

Bölgenin büyük bir deprem üretme potansiyeline sahip olmadığını iki uzman da belirtti.

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