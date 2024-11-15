Enflasyon beklentisi değişti! Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Ocak ayı, milyonlarca işçi, memur ve emekli için maaş zamları için bir hedefti.

6 aylık enflasyon, memur, memur emeklileri ve işçi emeklilerinin zam oranlarını belirler.

Ekim ayında dört aylık bir enflasyon meydana geldi. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında toplam enflasyon %12,06 oldu.

Kasım ve aralık enflasyonları ile birlikte zam oranları kesinleşecek.

Kasım ayında Merkez Bankası tarafından yapılan piyasa katılımcıları anketinin sonuçları açıklandı.

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Yıl sonu enflasyon beklentisi katılımcılardan %44,11'den %44,81'e yükseldi.

Kasım ayında enflasyon %2,01, Aralık ayında ise %1,67 olarak tahmin edildi.Kasım ve aralık aylarında piyasa katılımcılarının beklentileri göz önüne alındığında, altı aylık enflasyon yüzde 16,22 olarak tahmin edildi.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyon oranında emekli maaşları zamlanıyor.

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Ekim ayında işçi emeklilerinin yüzde 12,06 zammı kesinleşmiş oldu.

Piyasa katılımcıları anketine göre, emekli maaşlarına yeni yılda yüzde 16,22 oranında zam yapılacak.

Temmuz ayında memur ve emeklilere yüzde on sözleşme zammı uygulandı. 6 ayda bu oranı aşan bir enflasyon farkı elde edecekler.

Toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 6'lık bir zam da enflasyon farkına eklenecek.

Ekim ayı itibarıyla, memurlar 1,87'lik bir enflasyon farkını elde etti.

Enflasyon beklentileri göz önüne alındığında, memur ve memur emeklileri yıl sonunda yüzde 5,65'lik bir enflasyon farkı elde edecek.

Ocak ayının ilk haftasında Aralık enflasyon rakamları açıklanacak.