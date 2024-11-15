Bir kadın daha şiddet kurbanı oldu! Muhabir Semra'nın durumu kritik
Kadına yönelik şiddet haberlerinin sayısı artıyor. Bu kez bir gazeteci öldürüldü... Elazığ'da yerel bir televizyonda muhabirlik yapan 25 yaşındaki Semra Demirelli, erkek arkadaşı Vahap Selim Çetin tarafından ensesinden silahla vuruldu.
Yerel bir televizyonda gazetecilik yapan Semra Demirelli, Vahap Selim Çetin tarafından silahla vurularak yaralandı.
Öğle saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olay olay yeri olarak biliniyor.
Yerel televizyonda muhabir olan Vahap Selim Çetin, kız arkadaşı Semra Demirelli'nin evine gitti.Demirelli'nin annesinin de evde olduğu sırada ikili arasında bir tartışma çıktı.
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Vahap Selim Çetin, yanında taşıdığı tabancayla Semra Demirelli üzerine ateş etti.Şüpheli ensesinden vurarak ağır yaralanırken, Demirelli kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi gönderildi.Semra Demirelli'nin durumu ağır ve Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ek olarak, kaçan Vahap Selim Çetin, Akçakiraz beldesinde tabancasını başına dayayarak intihar etmek istedi.