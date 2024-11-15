Bir kadın daha şiddet kurbanı oldu! Muhabir Semra'nın durumu kritik Kadına yönelik şiddet haberlerinin sayısı artıyor. Bu kez bir gazeteci öldürüldü... Elazığ'da yerel bir televizyonda muhabirlik yapan 25 yaşındaki Semra Demirelli, erkek arkadaşı Vahap Selim Çetin tarafından ensesinden silahla vuruldu.