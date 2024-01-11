Rize'de ilginç tabela, görenler önce şaşırıyor ama sonra da gülmekten kendini alamıyor

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Çiftekavak mahallesinde tek şeritli yoldan dolayı sürekli sorun yaşanınca alternatif bir yol yapıldı. Yeni yapılan yola rağmen vatandaşlar yine de eski yolu kullanmaya devam edince yolun sıkışmasından rahatsız olan mahalleli bu durumu mahalle muhtarına aktardı.

Mahalle muhtarı ise bu durumu çözmek için hiç denenmemiş bir yöntemi denedi. Muhtar mahalledeki yol ayrımına "Mahallenin devamı" yazılı tabela astı. Astığı tabela sayesinde vatandaşlar alternatif yolu kullanmaya başladı.

Yeni yol yapılınca vatandaşların sürekli yanlış yola girdiğini ve bu sıkışıklığı gidermek için bir de tabela asma ihtiyacı duyduklarını ifade eden Çiftekavak mahallesi muhtarı Varol Akay, "Biz burada yeni bir yol yaptık. Mahalleye yeni gelenler tabela asılmadan önce hep eski yolu kullanıyorlardı. Burada trafik sıkışmaları oldu. Biz de "Bu sefer ne yapalım" diye düşündük. Özellikle mahalle sakinleri çok şikâyet ettiler. Ben de düşündüm taşındım, bir tabela yaptıralım dedim. "Mahallenin devamı" diye tabela yaptırdık. Bizde rahatladık. Tabeyı yaptırmak da hiç zor olmadı, hemen gittim yazdırdım. Herkesin de hoşuna gitti. Tabelayı görenlerin hoşuna gidiyor. Fotoğraf bile çektiriyorlar. Zorda kaldığımız zaman sıkıntıları çözüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Asılan tabelanın güzel olduğunu belirten Turan Erdem, "Tabela güzel ama bilen için güzel. Bilmeyen biri tereddütte olur. Sağımızı da bilmiyoruz. Solumuza da bilmiyoruz. İnsanlara mahallenin devamını gösteriyor. Behim de buradan anladığım diğer yoldan ileriye doğru yol yok" diye konuştu.