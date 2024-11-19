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Resmiyet kazandı! Yeni 5 lira ve 50 lira tedavüle çıkıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Resmi Gazete'de 50 TL ve 5 TL'lik banknotlarla ilgili son kararını açıkladı. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, E9 Emisyon Grubu 8'inci tertip 50 TL ve 7'inci tertip 5 TL banknotlar bugünden itibaren satılacak.

Resmiyet kazandı! Yeni 5 lira ve 50 lira tedavüle çıkıyor
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Merkez Bankası, Resmi Gazete'de bir ilan yayınladı. İlan, E9 Emisyon Grubu tarafından üretilen 8'inci tertip 50 TL ve 7'inci tertip 5 TL banknotların bugünden itibaren satışına başlanacağını belirtiyor.

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E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 50 TL ve VII. tertip 5 TL banknotlar, Bankamıza 1211 sayılı Kanun tarafından verilen yetkiyle 19 Kasım 2024 tarihinden itibaren teslim edilecektir. E9 Emisyon Grubu tarafından şimdi tedavülde bulunan önceki tertip banknotlara kıyasla, Başkan Dr. Fatih Karahan, VII. Tertip 5 TL ve 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan tarafından imzalanmıştır. Üzerindeki imzalar dışında, bu banknotlar önceki tertiplerle tamamen aynıdır; boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları, genel nitelikleri ve görünümleri tamamen aynıdır. Önceki tertip banknotlar ile birlikte yeni tertip banknotlar da tedavül edilecektir."

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