Almanya'da çalışmak isteyene yeni fırsat! Vize şartları esnetildi

Almanya, işgücü açığını azaltmak için vize sayısını artıracak. Ülkede 2024 yılına kadar mesleki vizelerin yüzde 10'dan fazla artacağı tahmin ediliyor.



Geçen yıl, işçi göçüne ilişkin kurallar serbestleştirildiğinde 1,34 milyon yeni istihdam fırsatı doğdu.

Balık yemek isteyen acele etsin! Kilosu 100 liraya düştü

Cemal Enginyurt yeni istifalar olabilir dedi! Hangi partiye geçeceğini açıkladı





Çalışma vizesi yoluyla Almanya, ülkedeki işçi açığını azaltmak istiyor. Çıraklık vizeleri iki katına çıkarken, öğrenci vizeleri yüzde yirmi arttı. Yabancı yeterliliklerin tanınması yaklaşık %50 arttı.



AB vatandaşı olmayan yabancıların Alman işgücü piyasasına girmelerini ve ailelerini getirmelerini kolaylaştıracak yeni puan sistemi. NTV'de yayınlanan habere göre, Almanca dil bilgisi, mesleki deneyim ve yaş gibi kriterler puan hesaplamada dikkate alınacak.



Son beş yılda Almanya'da istihdam 1,6 milyon arttı, ancak bu istihdamın yüzde 89'u yabancılar tarafından oluşturuldu.