Balık yemek isteyen acele etsin! Kilosu 100 liraya düştü

Geçtiğimiz haftalarda Trabzon Balık Hali'nde kilosu 200 TL’den satılan hamsi, bugün bol av vermesiyle yarıya kadar gerileyerek 100 TL’ye kadar indi.

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Emin Avcı, "Hamsi bollaştı" dedi. 10 ila 20 gün önce kilosu 200 TL idi, şimdi 100 TL. Trabzon açıklarında avlanan yerli hamsi artık halkın tüketmesi gerekiyor. Bu sezon palamut çok vardı, hamsi de çok var gibi görünüyor. Yirmi iki yıllık bir balıkçı olarak bu tür bir sezonla karşılaşmadım. Hem hamsi hem de palamut çok var gibi görünüyor. Hemsi şu anda çok fazla görünüyor, ancak gelecek için bir şey söylemek zor. İstavrit 100-150 TL, sargan 250-300 TL, sarıkanat 350-400 TL, barbun 300-400 TL, mezgit 100-400 TL olarak satılıyor.