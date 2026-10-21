Benzinde indirimler peş peşe! Tabelalar yine değişiyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları...
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Benzine dün yapılan 4 lira 30 kuruşluk indirimin ardından araç sahiplerini sevindirecek bir haber daha geldi. Yarından itibaren litre fiyatına 3 lira 35 kuruş daha indirim yapılması bekleniyor. Böylece benzinde iki günlük toplam indirim 7 lira 65 kuruşa ulaşacak. Yeni indirimle birlikte litre fiyatının İstanbul'da 76 lira 25 kuruşa, Ankara'da 77 lira 25 kuruşa, İzmir'de ise 77 lira 45 kuruş oldu.