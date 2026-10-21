Benzinde indirimler peş peşe! Tabelalar yine değişiyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine dün yapılan 4 lira 30 kuruşluk indirimin ardından araç sahiplerini sevindirecek bir haber daha geldi. Yarından itibaren litre fiyatına 3 lira 35 kuruş daha indirim yapılması bekleniyor. Böylece benzinde iki günlük toplam indirim 7 lira 65 kuruşa ulaşacak. Yeni indirimle birlikte litre fiyatının İstanbul'da 76 lira 25 kuruşa, Ankara'da 77 lira 25 kuruşa, İzmir'de ise 77 lira 45 kuruş oldu.

1 6 Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Dün benzinin litre fiyatına yapılan 4 lira 30 kuruşluk indirimin ardından sürücüleri sevindirecek yeni bir gelişme yaşandı. 2 6 Sektörden gelen bilgilere göre benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 35 kuruş daha indirim yapılması bekleniyor. 3 6 İKİ GÜNDE TOPLAM 7 LİRA 65 KURUŞ İNDİRİM Benzin fiyatlarına dün yansıyan 4 lira 30 kuruşluk indirime beklenen 3 lira 35 kuruşluk düşüşün de eklenmesiyle toplam indirim miktarı 7 lira 65 kuruşa ulaşacak.Peş peşe gelen indirimlerin özellikle araç sahiplerinin yakıt giderlerine olumlu yansıması bekleniyor. 4 6 İNDİRİM SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK? Beklenen indirimin pompaya yansımasının ardından benzinin litre fiyatının üç büyükşehirde şu seviyelere gerilemesi öngörülüyor: - İstanbul: 76 lira 25 kuruş - Ankara: 77 lira 25 kuruş - İzmir: 77 lira 45 kuruş Akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketleri ve bayilere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor. 5 6 GÖZLER YENİ FİYAT TABELALARINDA Petrol piyasalarındaki fiyat hareketleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken, sürücüler şimdi beklenen 3 lira 35 kuruşluk indirimin pompalara yansımasını bekliyor. 6 6 Yeni indirimin gerçekleşmesi halinde benzin fiyatları bu hafta toplam 7 lira 65 kuruş gerilemiş olacak.



