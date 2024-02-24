Resmi Gazete’de yayımlandı: Yeni HSK atamaları yürülüğe girdi, 148 kişinin yeri değişti!

Gece geç saatlerde Resmi Gazete’de Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun yeni ataması paylaşıldı. Yayımlanan kararnamede tam 148 hakim ve savcının görev yer değişti. İşte yapılan değişimler…

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Resmi Gazete’de yayımlandı: Yeni HSK atamaları yürülüğe girdi, 148 kişinin yeri değişti!

Resmi Gazete’de gece geç saatlerde yeni atama listesi geldi. Atama hakim ve savcıları ilgilendiriyor. Hakimler ve Savcılar Kurulunca, yapılan atama 24 Şubat Cumartesi Resmi Gazetede yayımlandı.

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148 HAKİM VE SAVCININ YERİ DEĞİŞTİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından konuya ilişkin açıklama geldi. Resmi Gazete üzerinden yayımlanan karara göre adli yargı hakimi, cumhuriyet savcısı ve idari yargı hakiminin ataması gerçekleşti.

Ali yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hakim adaylarının, Hakimler ve Savcılar Kurulunca 20.02.2024 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunun 13. maddesi gereğince atamalarına ilişkin kararname yayımlanmıştır.

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