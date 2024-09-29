Real Madrid'de Arda Güler kararı! Derbi öncesi son kararı hoca açıkladı

İspanya LaLiga'nın 8. haftasında yarın Atletico Madrid ile deplasmanda oynayacak olan Real Madrid, Kylian Mbappe'nin yokluğunda Carlo Ancelotti'nin sahaya hangi isimlerle çıkacağını merak ediyor.



Real Madrid'in Fransız yıldızı Alaves'le oynanan maçta sakatlanmıştı. Kulüp, Mbappe'nin biceps femoris kaslarında hasar nedeniyle üç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.



Ancelotti'nin Arda Güler Planı



Mbappe'nin yokluğunda Madrid derbisine hangi kadroyla çıkacağı merak edilen Carlo Ancelotti, bir dizi seçenek üzerinde durduğu bildirildi.Marca, Mbappe'nin yokluğunda Arda Güler daha fazla zaman bulabilir diyor.



Haberde, Mbappe'nin yokluğunda Ancelotti'nin derbiye en uçta Rodrygo ile başlayacağı ve sol kanatta Vinicius'a, sağ kanatta Arda Güler'e görev verebileceği belirtildi. Endrick ise yedek soyundurulacak.