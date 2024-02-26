Rams Park’ta 11’ler belli oldu: İcardi’nin kadroda olmadığı netleşti…

Haftanın kapanış maçında Galatasaray evinde, Antalyaspor’u konuk ediyor. Maç öncesi sosyal medyanın gündemi ise İcardi oldu. PFDK’dan açıklanan ceza ile birlikte Galatasaray’da İcardi, kritik maçta süre alamayacak. İşte maçın netleştiği kadro…

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Rams Park’ta 11’ler belli oldu: İcardi’nin kadroda olmadığı netleşti…

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanan maçta İcardi’nin uygunsuz ve tahrik edici hareketlerde bulunulduğu konuşuldu. Bir anda sosyal medyanın gündemine düşen görüntülerin ardından PFDK harekete geçti.

YILDIZ FUTBOLCUYA BİR MAÇ CEZA

Mauro İcardi, yaptığı hareketin neticesiyle bir maç men ve para cezası aldı. Galatasaray Yönetim Kurulu karara hemen itiraz etse sonuç alamadı. İşte PFDK’nın kararı;

"Galatasaray A.Ş.’nin Mauro Emanuel Icardi ile ilgili PFDK’nın 26.02.2024 tarih ve E.2023-2024/842 - K.2023-2024/1053 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray A.Ş. futbolcusu Mauro Emanuel Icardi’nin rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle verilen 1 resmi müsabakadan men ve 19.500,00 TL para cezasına yönelik itirazın kısmen kabulü ile; sübut bulan ihlalin FDT’nin 36. maddesi ile düzenlenen “Sportmenliğe Aykırı Hareket” ihlali niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT’nin 36 ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, eylemini haksız tahrik altında işlemiş olduğu anlaşıldığından FDT’nin 12. maddesinin uygulanması neticesinde 1 resmi müsabakadan men ve 19.500,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, bir üyenin sübut, iki üyenin cezanın tayini yönünden karşı oyuyla, oyçokluğu ile karar verilmiştir."

MAÇ KADROSU BELLİ OLDU

Galatasaray: Muslera, Köhn, Nelsson, Sanchez, Barış, Kerem Demirbay, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Tete, Vinicius

Bitexen Antalyaspor: Helton, Güray, Bahadır, Veysel, Erdoğan, Ufuk, Kaluzinski, Saric, Larsson, Streek, Buksa

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