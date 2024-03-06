Ramazan ayının vazgeçilmezi hurmaya Maraş esnafından bir yenilik!

Ramazan ayının vazgeçilmezi sofralarda baş köşede duran hurma tezgahlarda yerini alırken, bu Ramazan ayında yeni bir lezzet şöleni ile karşılaşılacak. Maraş Kapalı Çarşı esnafı, fıstık ve bademle birleşen lezzet bombası hurma satışlarına başladı.

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Ramazan ayının vazgeçilmezi hurmaya Maraş esnafından bir yenilik!

Ramazan ayının vazgeçilmez yiyeceği hurmalar tezgahlardaki yerini alırken, bu yıl hurmaya farklı bir yorum katan Maraş Kapalı Çarşı esnafı, fıstıklı hurma satışlarına başladı.

Kahramanmaraş’ta yaklaşan Ramazan ayında sofraların vazgeçilmesi olan hurma sofraları tatlandırmak için tezgahlardaki yerini aldı. Vatandaşların rağbet gösterdiği hurma esnafın da yüzünü güldürürken, yüksek besin değerine sahip olmasından dolayı da Ramazan'da oruç açmak isteyenlerin ilk tercih ettiği yiyecek oluyor.

Ramazan ayının vazgeçilmezi hurmaya Maraş esnafından bir yenilik!

Fiyatı, lezzeti ve sağlık açısından faydaları sebebiyle hem sahur hem de iftar sofralarını süsleyen hurmaya yöresel lezzet katmak isteyen Maraş Kapalı Çarşı esnafından Erkan Akçakale, fıstık içerisine serpiştirdiği Antep fıstığı ve badem ile hurmanın lezzetine lezzet katmayı başardı.

Ramazan ayının vazgeçilmezi hurmaya Maraş esnafından bir yenilik!

Bu sene farklı bir konsept ile son derece enerji verici bir yiyecek kombinasyonu yapmayı başaran esnaf Akçakale, vatandaşların şimdiden bu hurmaya ilgi gösterdiklerini dile getirdi. Akçakale, “Hurma talebi Ramazan ayında biraz daha fazla oluyor. Biz de farklı bir konsept yapmak istedik ve fıstık külü ile hurmayı canlandırmak istedik. Hurma güzel bir şey, bir de üstüne ayrı bir lezzeti oluyor, herkese tavsiye ediyorum. Tadan vatandaşların gerçekten çok hoşuna gidiyor, talepleri de var. Evde siz de kendiniz hazırlayabiliyorsunuz zaten, ondan dolayı şu an güzel bir hurma satışı var. İlk önce farklılık duydular hurmadan fıstık külü ile hurma ve badem ne alaka diye soranlar oldu ama tadına baktıklarında gerçekten tavsiye edecekleri bir olay oldu” dedi.

Ramazan ayının vazgeçilmezi hurmaya Maraş esnafından bir yenilik!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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