Bursa’da kıran kırana kavga! Çıkan kavga sokağa taştı, tekmeler ve yumruklar havada uçuştu!

Bursa’da alacak verecek davası yüzünden iki grup birbirine girdi. Çıkan kavgada sokağa taşınca, yumruklar ve tekmeler yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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Bursa’da kıran kırana kavga! Çıkan kavga sokağa taştı, tekmeler ve yumruklar havada uçuştu!

Bursa’da iki grup arasında çıkan tartışma caddeye taştı. Tarafların birbirine tekme ve yumruklarla vurdukları anlar kameraya yansırken, olayı çevredekiler güçlükle ayırdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında alacak verecek sebebiyle sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışma taraflar arasında kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü.

Bursa’da kıran kırana kavga! Çıkan kavga sokağa taştı, tekmeler ve yumruklar havada uçuştu!

Cadde üzerinde tekme ve yumruklarla birbirine vuran kişiler kameraya yansırken, çevredekiler kavgayı güçlü ayırdı.

Bursa’da kıran kırana kavga! Çıkan kavga sokağa taştı, tekmeler ve yumruklar havada uçuştu!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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