Ramazan ayının vazgeçilmezi hurma, iftar görmeden zam gördü: Bakın ne kadar artış yaşadı?

Mart ayının gelmesiyle birlikte ramazan heyecanı daha çok başladı. Yaklaşık 10 gün kalan ramazan ayı için hazırlıklar sürüyor. Birçok ürün ise marketlerdeki yerini alıyor. Ramazan ayının vazgeçilmez ürünleri ise, okkalı zamlarla raflardaki yerini aldı. İşte çok konuşulan rakamlar…

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Ramazan ayının vazgeçilmezi hurma, iftar görmeden zam gördü: Bakın ne kadar artış yaşadı?

11 ayın sultanı Ramazan’ın vazgeçilmez ürünlerinden biri de hurma. İftar sofrasının vazgeçilmez ürünü olan hurmalar vatandaş tarafından çokça seviliyor. İlk açılan oruçla beraber tatlı bir yiyecek olan hurma yemeğin daha tatlı devam etmesini sağlıyor.

11 Mart Pazartesi günü Ramazan ayı hazırlıkları devam ederken gelenekselleşmiş ürünlere zam üstüne zam geldi. Ramazan dediğimizde aklımıza gelen güllaç, hurma, kadayıf gibi ürünler zamlı şekilde raflara dizildi.

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HURMAYA YÜZDE 100’ÜN ÜZERİNDE ZAM

Hurmalar, marketteki yerini almaya başladı. Marketlere giden vatandaş ise gördüğü fiyatlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Büyük zincir marketlerinde farklı kalite ve gramajda yer alan hurma, enflasyonun üzerinde bir zam gördü.

Geçtiğimiz yıl 300 gram hurmanın fiyatı 44 lira 90 kuruştan satılırken, aynı hurma bu sene 97 lira 50 kuruştan satılıyor. Bu artışla beraber yüzde 100’ün üzerinde zam gören bir fiyat ortaya çıktı.

AÇIK HURMALARA DA EL DEĞMİYOR

Paketlenmiş ürünlerdeki 100 lirayı bulan fiyatların aynısı açık hurmalarda da mevcut. Açık hurma fiyatları;

  • Kudüs hurmasının kilogramı: 320-360 TL
  • Medine hurmasının kilogramı: 240- 280 TL
  • Tunus hurmasının kilogramı: 180-200 TL şeklinde fiyatlanıyor.

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