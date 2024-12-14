Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi. olan tarihçi yazar Prof. Dr. Mehmet Çelik Akıcı üslubu, engin birikimi, konulara objektif yaklaşımı ile ve samimiyeti nedeniyle izleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Dr. Mehmet Çelik merak edilerek Prof. Dr. Mehmet Çelik Kimdir, nerelidir, uzmanlık alanı nedir, ne iş yapıyor diyerek araştırmaya başlıyor. İşte Prof. Dr. Mehmet Çelik'n biyografisi

MEHMET ÇELİK KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Akademisyen, tarih profesörü, yazar. 5 Haziran 1954, Elazığ doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Elazığ’da, yüksek öğrenimini Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam ve İslâm Felsefesi Bölümü ile Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı’nı bitirerek tamamladı.

1980 yılında akademik hayata intisab eden Prof. Dr. Çelik 1982–1987 yılları arasında Mor Gabriel Manastırı’nda Süryanca ve Hristiyan Teolojisi üzerine eğitim aldı. Fırat Üniversitesi'nde 1990-1995 yılları arasında Yardımcı Doçent, 1995-2001 yılları arasında Doçent, 2001 - 2016 yılları arasında Celal Bayar Üniversitesi'nde Profesör ünvanıyla öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.

Ulusal ve uluslararası alanda çeşitli akademik sosyal, kültürel ve siyasi konularda uzman olarak sık sık yer alan Prof. Dr. Mehmet ÇELİK’i ulusal televizyon programları, yurtiçi ve yurt dışında verdiği konferanslarla kamuoyu yakından tanımaktadır. Akıcı üslubu, engin birikimi, konulara objektif yaklaşımıve samimiyeti nedeniyle kamuoyunca ilgiyle izlenmektedir.