Çiftçilere müjde! Bakan Yumaklı açıkladı: 9 milyar liralık destek bugün hesaplara yattı!

Bakan Yumaklı açıkladı: çiftçilere yaklaşık 9 milyar TL'lik mazot ve gübre destek ödemesinin bugün yapılacağı bildirildi.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8 milyar 998 milyon 174 bin 300 lira mazot ve gübre destek ödemesinin bugün hesaplara geçeceğini bildirdi.

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Çiftçilere müjde! Bakan Yumaklı açıkladı: 9 milyar liralık destek bugün hesaplara yattı!

Çiftçilere yaklaşık 9 milyar TL'lik mazot ve gübre destek ödemesinin bugün yapılacağı bildirildi.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8 milyar 998 milyon 174 bin 300 lira mazot ve gübre destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Çiftçilere müjde! Bakan Yumaklı açıkladı: 9 milyar liralık destek bugün hesaplara yattı!

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destek ödemesine ilişkin bilgi verdi.

Çiftçilere müjde! Bakan Yumaklı açıkladı: 9 milyar liralık destek bugün hesaplara yattı!

Bakan Yumaklı, paylaşımında, "Üreticilerimize desteklerimiz devam ediyor. Bugün yaklaşık 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesi, ülkesi için üreten çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Türkiye Yüzyılı üreticinin de yüzyılı olacak." ifadesini kullandı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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