Polislerin alkollü sürücüyle imtihanı! Yanındaki polisleri unuttu, 155 aradı gazetecilerden şikayetçi oldu!

Aksaray'da polislerin denetiminde alkollü olarak araç kullanırken yakalanan şahıs, yanındaki polisleri bırakarak, 155'i arıyarak kendisini görüntüleyen gazeteciden şikayetçi olmak istedi. O ilginç anlar kamerada.

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Polislerin alkollü sürücüyle imtihanı! Yanındaki polisleri unuttu, 155 aradı gazetecilerden şikayetçi oldu!

Aksaray'da yeni yılın ilk dakikalarında alkollü araç kullanırken polise yakalanan sürücü, yanındaki polis memurlarını bırakarak telefonla polisi arayıp kendini görüntüleyen basın mensubunu şikayet etti.

Olay yeni yılın ilk dakikalarında Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yeni yıl denetimindeki polis ekipleri tüm camları yazıyla kaplanmış 68 ACA 897 plakalı otomobilden şüphelenerek durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücünün alkollü olabileceğinden şüphelenen ekipler Muhammed Ali Ö. (25) isimli sürücüye alkol testi yaptı. Alkol metreye üfleyen sürücünün 1.30 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekipleri sürücüye alkollü araç kullanmaktan 2024 yılının yeni ceza miktarı olan 6 bin 436 TL, görüşü engelleyecek şekilde araca yazı yazmaktan ise bin 506 TL olmak üzere toplam 7 bin 942 TL para cezası kesti. Araç sürücünün yakınlarına teslim edilirken sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Ceza işlemi uygulandığı sırada kendini görüntüleyen basın mensubunu fark eden alkollü sürücü görüntülenmekten rahatsız olurken, yanındaki polis ekiplerini bırakarak telefonla 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak şikayetçi olmak istediğini belirtip olay yerine ekip istedi.

Telefondaki polis memuruna, "Ebulfeyz Elçibey Caddesi ben alkollü araç kullandığım için biri benim videomu çekiyor. Ben şikayetçi olmak istiyorum bir ekip alabilir miyiz buraya" diyen alkollü sürücü polis memurunun "Görüntüyü çeken gazeteci mi vatandaş mı?" sorusuna ise "Hayır, normal bir vatandaş, arkadaş videomu çekiyor o yüzden. Şikayetçi olacağım abi ben, öyle bir dava yok" diye cevap verdi.

Ceza işleminin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde sağlık kontrolünden geçirilen alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezine götürüldü.

Polislerin alkollü sürücüyle imtihanı! Yanındaki polisleri unuttu, 155 aradı gazetecilerden şikayetçi oldu!

Polislerin alkollü sürücüyle imtihanı! Yanındaki polisleri unuttu, 155 aradı gazetecilerden şikayetçi oldu!

Polislerin alkollü sürücüyle imtihanı! Yanındaki polisleri unuttu, 155 aradı gazetecilerden şikayetçi oldu!

Polislerin alkollü sürücüyle imtihanı! Yanındaki polisleri unuttu, 155 aradı gazetecilerden şikayetçi oldu!

Polislerin alkollü sürücüyle imtihanı! Yanındaki polisleri unuttu, 155 aradı gazetecilerden şikayetçi oldu!

Polislerin alkollü sürücüyle imtihanı! Yanındaki polisleri unuttu, 155 aradı gazetecilerden şikayetçi oldu!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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