Polis kız yurtları önünde tetikte! Göz açtırılmıyor

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencilerinin güven ve huzur içinde barınma ve eğitim almalarını sağlamak için Mama Hatun ve Salih Baba Kız Öğrenci Yurtları önünde şüpheli kişiler ve araçlara yönelik bir uygulama yaptı.

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Yurt içinde gerekli tüm önlemler titizlikle alınarak uygulamaların devam edeceği açıklandı.