Denetimli serbestlikle kural değişiyor! Bakan o detayı anlattı

Özellikle son günlerde gündeme gelen "cezasızlık" algısının ortadan kaldırılması için büyük çabaların yürütüldüğünü belirten Bakan Tunç.



Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk üç ila altı aylık hedefleri arasında yer alan bu düzenlemeleri hızla Meclis'e sunacaklarını belirtti.

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Bilim adamları, hukukçular ve uygulayıcılar, bazı suçların ceza alt sınırlarının çok düşük olduğu konusunda sürekli olarak eleştirilmektedir. Suç türlerini düzenlemek ve denetimli serbestliği sınırlamak mümkündür."



Tunç, koşullu salıverme süreleriyle ilgili özellikle çocuk istismarının ve kadın cinayetlerinin azaltılması ve yok edilmesi konusunda çok hassas olduklarını belirtti.

Bakan Tunç, "Kadına şiddet kırmızı çizgimiz" dedi. Kadınlarımızı korumamız gerekiyor. Çocuklarımız, çevrelerindeki tehlikelere karşı en korunmasız kişilerdir. Maalesef, her birinin elinde cep telefonları ve bu telefonlarla kimliğini gizleyen suç şebekeleri. Sonuç olarak, polisimiz artık fiziki olarak sokakların güvenliğini sağlıyorsa, özellikle kimliğin gizlendiği ve gizlenerek suçların işlendiği sanal dünyada devriyelerimizi daha da artırarak siber suçlarla hukuk içinde mücadele etmeliyiz."