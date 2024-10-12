Belediye personel alacak! Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 personel alımı yapacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 300 itfaiye eri alacak. AB'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan duyuruya göre, Belediye bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca açıktan atama yoluyla 300 itfaiye eri istihdam edilecek.

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Bir aday, itfaiyecilik ve yangın güvenliği, itfaiyecilik ve sivil savunma veya itfaiyecilik ve sivil savunma ön lisans programlarından mezun olmalıdır. Ayrıca, en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve KPSS P93 puan türünde en az 60 puana sahip olmak gerekir.

Sözlü ve uygulamalı sınava katılmak isteyen adaylar, ilgili belgeleriyle birlikte 18 Kasım'dan 22 Kasım'a kadar İtfaiye Dairesi Başkanlığına gidip boy ve kilolarını sağlık personeli tarafından ölçülecekler.



Sınava girmeye hak kazanan adaylar 28 Kasım'da www.ankara.bel.tr'de duyurulacak.



İtfaiye Dairesi Başkanlığı yerleşkesinde, 2 Aralık ile 18 Aralık tarihlerinde sözlü ve uygulamalı sınavlar yapılacaktır.