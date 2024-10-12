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6 milyon sürücü ceza yiyebilir! İndirimden yararlanmak için acele edin

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6 milyon sürücü ceza yiyebilir! İndirimden yararlanmak için acele edin
1 Ocak 2016'dan itibaren yeni sürücü belgeleri geçerli olacak ve 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. Eski sürücü belgesi kullanan 6 milyon 264 bin kişi, yıl sonuna kadar ehliyetlerini yenilemek zorunda.
6 milyon sürücü ceza yiyebilir! İndirimden yararlanmak için acele edin 1 13

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kişiselleştirme Şube Müdürü Kemal Kalkan, bugüne kadar 27 milyon 803 bin kişinin yeni tip sürücü belgesi aldığını ancak 6 milyondan fazla kişinin hala eski tip ehliyet kullandığını bildirdi.

Yıl sonuna kadar ehliyetlerini yenilemeyenler, 2025'te hem indirimli ücret fırsatını kaçıracak hem de eski belgeleriyle araç kullanamayacak. Bu durum, Karayolları Trafik Kanunu'na uygun olarak cezai yaptırımlara yol açacaktır.

6 milyon sürücü ceza yiyebilir! İndirimden yararlanmak için acele edin 2 23

EHLİYET YENİLEME FIRSATI

Yıl sonuna kadar eski sürücü belgelerini yenilemek isteyenler, 15 lira karşılığında yeni ehliyetlerini alabilirler. Bu ücretin yirmi üç lirası değerli kağıt faturası ve iki lirası vakıf payı olarak belirlenmiştir. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar, PTT tarafından en geç iki iş günü içinde yeni ehliyetlerini alacaklar.


Yıl sonunda yaşanabilecek yoğunluk konusunda vatandaşları uyaran Kemal Kalkan, işlemlerini geciktirmeden tamamlamaları gerektiğini söyledi. Başvuru için biyometrik fotoğraf, sağlık raporu ve eski ehliyet gereklidir. Randevular, Alo 199 veya randevu uygulaması yoluyla alınabilir.nvi.gov.tr adresinden alabilirsiniz.

6 milyon sürücü ceza yiyebilir! İndirimden yararlanmak için acele edin 3 33

BÜYÜK CEZALAR VAR

2024 yılı sonuna kadar yenilenmeyen eski sürücü belgeleri 2025'te geçersiz sayılacak ve sürücüler Karayolları Trafik Kanunu'na göre cezalandırılacak. Maliye Bakanlığı, yeni yıldan itibaren ehliyet yenileme ücretlerini belirleyecektir.

Yetkililer, başvuru sırasında sahte web sitelerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgularken, herhangi bir ek ücret talep edilmediğini belirtti.

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