6 milyon sürücü ceza yiyebilir! İndirimden yararlanmak için acele edin

EHLİYET YENİLEME FIRSATI

Yıl sonuna kadar eski sürücü belgelerini yenilemek isteyenler, 15 lira karşılığında yeni ehliyetlerini alabilirler. Bu ücretin yirmi üç lirası değerli kağıt faturası ve iki lirası vakıf payı olarak belirlenmiştir. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar, PTT tarafından en geç iki iş günü içinde yeni ehliyetlerini alacaklar.



Yıl sonunda yaşanabilecek yoğunluk konusunda vatandaşları uyaran Kemal Kalkan, işlemlerini geciktirmeden tamamlamaları gerektiğini söyledi. Başvuru için biyometrik fotoğraf, sağlık raporu ve eski ehliyet gereklidir. Randevular, Alo 199 veya randevu uygulaması yoluyla alınabilir.nvi.gov.tr adresinden alabilirsiniz.

