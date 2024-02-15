PKK'nın Suriye kolu kadın terörist, Aksaray'da yakalandı!

Suriye’de PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi kadın, Aksaray’da jandarma operasyonu ile yakalandı.

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PKK'nın Suriye kolu kadın terörist, Aksaray'da yakalandı!

Suriye’de PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen kadın, Aksaray’da jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Suriye’de PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen bir kadının Aksaray’da saklandığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen TEM ve İstihbarat Şubesi ekipleri belirlenen adresi takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgular üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Aksaray merkez sınırları içerisinde bulunan bir ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda kadın yakalanarak gözaltına alındı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen kadın, jandarmadaki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.

PKK'nın Suriye kolu kadın terörist, Aksaray'da yakalandı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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