Piyasaların çok merak ettiği Bitcoin ETF hakkında analistlerden “bitti” açıklaması!

11 spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) ABD'nin onayına yaklaşıyor. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), borsalardaki 11 spot bitcoin ETF'sinin tümünü listelemek ve takas etmek için önerilen kural değişikliklerini dosyaladı.

Bir ETF analisti, "Temelde bitti" dedi ve menkul kıymetler düzenleyicisinin "herkesi 11 Ocak lansmanı için sıralamaya çalıştığını" ekleyerek müjdeyi verdi.

BİTCOİN ETF KARARLARI ANALİST, 'TEMELDE BİTTİ’

11 spot Bitcoin borsa yatırım fonlarını (ETF'ler) listeleme ve ticareti için öneriler için artık gün sayılıyor. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Cuma günü, menkul kıymetler düzenleyicisi tarafından spot Bitcoin ETF'lerinin yakında onaylanmasına ilişkin artan spekülasyonların ortasında kalıyor.

Bloomberg, konuya aşina olan iki kişiye atıfta bulunarak, “SEC personelinin, son değişikliklerden sonra birçok firmanın evrakları hakkında ek bir geri bildirimi olmadı” açıklamasını yaptı. Form 19b-4, spot bitcoin ETF'lerinin borsalarda işlem görmesine izin vermek için kural değişiklikleri önermek için kullanıldığı biliniyor.

ANALİSTTEN YATIRIMCILARA UYARI

Birçok kişiye göre olumlu görülse de ekonomistler halen temkinli davranıyor. Her şeye rağmen bir analist ise şu uyarı yaptı;

“Henüz bitiş çizgisini geçmedik. Ama çok yakınız... Bu değiştirilmiş başvurularda (gelecek hafta gelmesi gereken) onayları görmemiz gerekiyor. Ve sonra S-1 belgelerinin yürürlüğe girmesine ihtiyacımız var. O zaman bitmiş bir anlaşma diyebiliriz.”