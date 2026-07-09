Altın bir inip, bir çıkıyor! Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları ne kadar kaç TL?

Altın bir inip, bir çıkıyor! ABD ile İran arasında artan gerilim petrol fiyatlarını yukarı taşırken, enflasyon endişeleri ve Fed’in faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi altın fiyatlarında sert düşüşe neden oldu. Peki, bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları ne kadar kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

1 12 Altın bir inip, bir çıkıyor! ABD ile İran arasında artan gerilim petrol fiyatlarını yukarı taşırken, enflasyon endişeleri ve Fed’in faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi altın fiyatlarında sert düşüşe neden oldu. Peki, bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları ne kadar kaç TL? İşte güncel altın fiyatları... 2 12 Spot altın son bir haftanın en düşük seviyesini görürken, bugün kayıplarını bir miktar geri aldı. Bank of America da 2026 yılına ilişkin altın tahminini aşağı yönlü revize etti.

3 12 ABD ile İran arasında artan jeopolitik gerilim petrol fiyatlarını yükseltirken, enflasyon beklentileri ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler altın piyasasında satış baskısını artırdı. Spot altın, son bir haftanın en düşük seviyesine gerilerken, yatırımcıların odağı Fed’in para politikası ve Orta Doğu’daki gelişmelere çevrildi. 4 12 FED BEKLENTİLERİ ALTINDA SATIŞ BASKISINI ARTIRDI Geçtiğimiz gün son bir haftanın en düşük seviyesini gören spot altın, perşembe günü de düşüşünü sürdürdü. Enflasyona ilişkin endişeler ile Fed’in faiz oranlarını uzun süre yüksek seviyelerde tutacağı beklentisi, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. 5 12 Spot altın yüzde 0,4 değer kaybederek ons başına 4 bin 60 dolara kadar geriledi. Spot altın saat 09:00 sularında yönünü yukarı çevirdi ve yüzde 0,46 primle 4 bin 93 dolardan işlem görüyor. Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi bulunmayan altına yönelik yatırım iştahını zayıflattı.

6 12 Aynı dakikalarda gram altın ise 0,49 primle 6 bin 165 lira seviyelerinde bulunuyor. 7 12 ABD-İRAN GERİLİMİ PETROL FİYATLARINI YÜKSELTTİ Piyasalardaki hareketliliğin temel nedenlerinden biri Orta Doğu’da tırmanan gerilim oldu. ABD ordusu, Hürmüz Boğazı’nın deniz taşımacılığına açık kalmasını sağlamak amacıyla İran’a yeni saldırılar düzenlediğini açıkladı. 8 12 Buna karşılık İran’ın Kuveyt ve Bahreyn’e yönelik saldırıları, bölgedeki ateşkes girişimlerini sekteye uğratırken, küresel enerji arzına yönelik endişeleri artırdı. Gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatları perşembe günü de yükselişini sürdürdü. 9 12 PİYASALAR YENİ FAİZ ARTIŞLARINI FİYATLIYOR Piyasalarda Fed’in para politikasına ilişkin beklentiler de güç kazandı. Yatırımcılar, Fed’in eylül ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 68 olarak fiyatlarken, Ocak 2027’de yeni bir faiz artışı yapılma olasılığı ise yüzde 87 seviyesine yükseldi. Analistler, yüksek faiz oranlarının getiri sağlamayan altının cazibesini azaltarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtiyor. 10 12 FED TUTANAKLARINDA ENFLASYON ENDİŞESİ ÖNE ÇIKTI Fed’in geçen ay gerçekleştirdiği toplantıya ait tutanaklar, politika yapıcıların yüksek enflasyona ilişkin endişelerinin arttığını ortaya koydu.Tutanaklarda, fiyat baskılarının ekonominin geneline yayıldığı değerlendirilirken, yeni faiz artışlarının gündeme gelebileceği yönündeki görüşlere rağmen daha sade bir politika metni üzerinde uzlaşı sağlandığı ifade edildi. 11 12 BANK OF AMERICA ALTIN TAHMİNİNİ AŞAĞI ÇEKTİ Küresel finans kuruluşu Bank of America (BofA), Fed’in beklenenden daha şahin bir para politikası izleyeceği öngörüsüyle altın fiyat tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gitti.Banka, 2026 yılı için ortalama altın fiyatı beklentisini yüzde 14 düşürerek ons başına 4.360 dolar seviyesine indirdi. 12 12 DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM Altındaki düşüş diğer değerli metaller üzerinde de etkili oldu. Spot gümüş yüzde 0,9 değer kaybederek 57,77 dolara geriledi. Kayıplarını daha sonra geri alan gümüş saat 08:00 sularında 58,30 dolardan işlem görüyor. Buna karşın platin yüzde 1 yükselişle bin 600 dolara çıkarken, paladyum da yüzde 1,1 prim yaparak 1.234 dolar seviyelerinde bulunuyor.



