Pezeşkiyan'dan dünyaya büyük mesaj: Türkiye'yi takdir ediyoruz!
ABD, İran, İsrail savaşının durdurulmasına yönelik, başından beri arabuluculuk rolünü üstelen Türkiye'ye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan önemli bir açıklama geldi: Türkiye'yi takdir ediyoruz...
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Türkiye'nin kınayan tutumunu takdir ettiklerini söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye'ye yönelik yeni bir açıklamada bulundu. Pezeşkiyan, "Türkiye’nin, İran’a yönelik acımasız saldırıları kınayan tutumu ve özellikle Türk milletinin İran’la etkileyici dayanışmasını takdir ediyoruz." dedi.
