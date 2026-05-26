Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Mustafa Günay ve çok sayıda kişi gözaltına alındı

Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında

İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Günay ile imar müdürünün de aralarında olduğu en az 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve İmar Kanununa Muhalefet" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın da olduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELLİ OLDU

Haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay, eşi Nermin Günay, Güzelbahçe Eski Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce, Belediye Meclis Üyesi Gizem Göçtü, MİRYA Grup Yetkilisi Şamil Göçtü, İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar ile Belediye Meclis Üyesi Sezgin Kuş gözaltına alındı.Şüphelilerin İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldüğü öğrenildi. Delil toplama faaliyetlerinin devam ettiği, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

MUSTAFA GÜNAY KİMDİR?

Mustafa Günay, 1962 yılında Malatya’da doğdu. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra 1985 yılında kamuda görev yapmaya başlayan Günay, Türkiye’nin farklı şehirlerinde kamu görevlisi olarak hizmet verdi. Emekliliğinin ardından 2005 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılarak aktif siyasete adım attı.CHP Güzelbahçe İlçe Başkanlığı’nda çeşitli görevlerde bulunan Mustafa Günay, ilçe yönetiminde eğitimden sorumlu başkan yardımcılığı, ilçe sekreterliği ve örgütten sorumlu başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2010-2023 yılları arasında Güzelbahçe Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.2024 yerel seçimlerinde CHP’den Güzelbahçe Belediye Başkanı seçilen Mustafa Günay, evli ve iki çocuk babasıdır.

