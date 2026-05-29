Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı: Yaralılar var!

Ukrayna, Odesa'dan Türkiye'ye doğru seyir halinde bulunan Türk kuru yük gemisinin Rusya'ya ait bir İHA tarafından hedef alındığını açıkladı. Saldırıda yaralanan iki denizci hastaneye kaldırıldı.

Ukrayna yönetimi, Karadeniz'de seyir halindeki bir Türk yük gemisinin insansız hava aracı saldırısına uğradığını duyurdu. Kiev'in açıklamasına göre, Odesa Limanı'ndan Türkiye'ye doğru hareket eden Vanuatu bayraklı Türk kuru yük gemisi Rusya'ya ait bir İHA tarafından hedef alındı.

İKİ DENİZCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre saldırı sırasında yaralanan iki denizci tedavi altına alındı. Yaralı mürettebatın hastaneye sevk edildiği ve sağlık durumlarının takip edildiği belirtildi.

GEMİDE HASAR OLUŞTU

Olayın ardından bölgeden paylaşılan ilk görüntülerde gemide hasar meydana geldiği görüldü. İtfaiye ekipleri, olası yangın riskine karşı gemide soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

KARADENİZ'DE GERİLİM SÜRÜYOR

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'de ticari gemilerin güvenliği zaman zaman gündeme geliyor. Bölgede son aylarda benzer olaylar yaşanırken, geçtiğimiz mart ayında da bir Türk tankeri insansız deniz aracı saldırısına maruz kalmıştı. Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında meydana gelen o olayda 25 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilirken, herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Haberin Devamı

Kaynak: SonDakika.com

Bayramda şemsiyesiz gezmeyin: O bölgelere sağanak ve gök gürültülü yağmur geliyor!

Elazığ'da peş peşe deprem: 4 saatte 2 kere sallandı, AFAD'dan açıklama geldi

Sibel Can yine coşturdu! Yorum yağmuruna tutuldu: Yıllar ona yarıyor!